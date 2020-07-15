У Болгарії не підтримали вотум недовіри уряду Борисова

Парламент Болгарії у вівторок, 21 липня, не підтримав вотум недовіри уряду прем'єра країни Бойко Борисова, повідомляє інформагентство dpa. Як зазначає новинна агенція, це вже п'ята спроба парламенту висловити вотум недовіри уряду Борисова.

Під час голосування під будівлею парламенту зібралися протестувальники. Вони заявили, що продовжать свої акції допоки уряд не подасть у відставку.

Демонстранти звинувачують коаліційний уряд в корупції і "мафіозній поведінці". Протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

Протести у Болгарії почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений з питань боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів.

Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

Через протести Борисов закликав трьох міністрів - фінансів, економіки та внутрішніх справ - піти у відставку.