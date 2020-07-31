 У Берліні тисячі людей протестували проти коронавірусних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2020

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Новини

У Берліні тисячі людей протестували проти коронавірусних обмежень

Близько 17 тисяч людей у Берліні протестували проти обмежень, запроваджених у Німеччині через поширення коронавірусу, та вимагали їхнього скасування. Одночасно на вулиці міста вийшли й контрдемонстранти.

За даними поліції, в акції протесту взяли участь близько 15 тисяч людей

За даними поліції, в акції протесту взяли участь близько 15 тисяч людей

Тисячі людей пройшли ходою вулицями Берліна в суботу, 1 серпня, вимагаючи скасування обмежень, запроваджених в Німеччині через поширення коронавірусної інфекції. За даними місцевої поліції, в акції протесту взяли участь близько 17 тисяч людей. Як зазначили поліцейські, протестувальники не мали захисних масок та не дотримувалися дистанції під час демонстрації, що є порушенням норм. Поліція через гучномовці неодноразово закликала дотримуватися встановлених норм.

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Учасники акції несли транспаранти із закликами скасувати коронавірусні обмеження, закликали до "свободи" та "опору". Також протестувальники скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони", повідомляє агентство новин dpa.

Демонстрація пройшла під гаслом "Кінець пандемії - день свободи". Як зауважує dpa, пропагандистський фільм режисерки Лені Ріфеншталь (Leni Riefenstahl) про з'їзд партії націонал-соціалістів у 1935 році також називався "День свободи".

Одночасно із ходою проти коронавірусних обмежень у Берліні відбулися менші акції контрдемонстрантів. Вони вийшли на вулиці під гаслом "Бабусі проти правих" та час від часу вигукували у бік опонентів: "Нацисти - геть!".

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Учасники контрдемонстрації вигукували у бік опонентів: Нацисти - геть!

Учасники контрдемонстрації вигукували у бік опонентів: "Нацисти - геть!"

Значних інцидентів між протестувальниками двох таборів зафіксовано не було. Значною мірою завдяки тому, що поліцейські кордони у багатьох місцях розділяли учасників двох акцій.

Демонстрація проти коронавірусних обмежень відбулася на тлі зростання кількості інфікувань у Німеччині. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), у ФРН за останню добу підтвердили 955 нових інфікувань коронавірусом, тоді як на початку липня за добу фіксували переважно до 500 випадків. Всього від початку епідемії в країні зафіксували понад 209,6 тисяч заражень і 9148 смертей.

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