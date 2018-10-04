 У Берліні привітали подовження дії закону про особливого статусу Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2018

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Новини

У Берліні привітали подовження дії закону про особливого статусу Донбасу

У МЗС Німеччини назвали голосування в українському парламенті доказом дотримання Україною зобов'язань відповідно до мінських домовленостей. Берлін закликав не допустити проведення запланованих сепаратистами "виборів".

Особливий статус Донбасу подовжено до кінця 2019 року

Особливий статус Донбасу подовжено до кінця 2019 року

Федеральний уряд Німеччини привітав подовження українським парламентом дії закону про особливий статус частин Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ ФРН, оприлюдненому в четвер, 4 жовтня. "Це рішення є новим доказом того, що Україна неухильно дотримується своїх зобов'язань згідно з мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні МЗС.

Берлін закликав сторони конфлікту дотримуватися режиму припинення вогню та відвести важкі озброєння від лінії розмежування. У повідомленні також зазначається, що анонсовані так звані "вибори" на Донбасі 11 листопада не відповідають "букві і духу" мінських домовленостей і їх не буде визнано. "Тому ми звертаємося до всіх сторін із закликом докласти зусиль для того, аби заплановані на 11 листопада "вибори" не відбулися", - наголошується в повідомленні німецького МЗС.

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ОБСЄ закликала негайно розмінувати населені пункти та пункти пропуску на Донбасі. Заява пролунала за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. (02.10.2018)

Депутати Верховної Ради підтримали президентський законопроект про подовження закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до кінця 2019 року. (04.10.2018)

Як повідомлялося, Верховна Рада України 4 жовтня підтримала президентський законопроект, яким було подовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2019 року включно. Законопроект за основу та в цілому підтримали 245 народних депутатів.

На початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.

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