У Берліні привітали подовження дії закону про особливого статусу Донбасу

Федеральний уряд Німеччини привітав подовження українським парламентом дії закону про особливий статус частин Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ ФРН, оприлюдненому в четвер, 4 жовтня. "Це рішення є новим доказом того, що Україна неухильно дотримується своїх зобов'язань згідно з мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні МЗС.

Берлін закликав сторони конфлікту дотримуватися режиму припинення вогню та відвести важкі озброєння від лінії розмежування. У повідомленні також зазначається, що анонсовані так звані "вибори" на Донбасі 11 листопада не відповідають "букві і духу" мінських домовленостей і їх не буде визнано. "Тому ми звертаємося до всіх сторін із закликом докласти зусиль для того, аби заплановані на 11 листопада "вибори" не відбулися", - наголошується в повідомленні німецького МЗС.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 4 жовтня підтримала президентський законопроект, яким було подовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2019 року включно. Законопроект за основу та в цілому підтримали 245 народних депутатів.

На початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.