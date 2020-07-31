У Берліні десятки тисяч протестували проти коронавірусних обмежень

Десятки тисяч людей у суботу, 1 серпня, у Берліні взяли участь в акціях протесту проти запроваджених у Німеччині коронавірусних обмежень. Спершу пройшла хода вулицями міста, учасники якої не дотримувалися протиепідемічних норм. За оцінками правоохоронців, у ній взяли участь до 17 тисяч осіб. Після заяви поліції про вчинення правопорушення організатор ходи заявив про її завершення.

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Згодом багато учасників ходи приєдналися до погодженого мітингу, в якому, за даними поліції, взяли участь близько 20 тисяч людей. На ньому учасники також закликали скасувати усі запроваджені через поширення коронавірусу обмеження.

Поліція також була вимушена припинити цей мітинг через недотримання учасниками протиепідемічних норм - вони не мали захисних масок і не дотримувалися дистанції.

Ввечері ситуація у місті все ще була невизначеною - правоохоронець зі сцени неодноразово закликав учасників розійтися, мітингарі зустрічали його слова гучним осудом. Згодом поліція вказала учасникам мітингу на те, що вони вчиняють правопорушення. Утім, замість того, щоб розійтися, багато з них великими групами залишалися у розташованому неподалік парку та на галявинах.

Хода та акції контрдемонстрантів

В обідню пору вулицями Берліна пройшла хода, учасники якої вимагали скасувати обмеження, запроваджені в країні через поширення коронавірусної інфекції. За даними місцевої поліції, в ході взяли участь близько 17 тисяч людей. Як зазначили поліцейські, протестувальники не мали захисних масок та не дотримувалися дистанції під час демонстрації, що є порушенням норм. Поліція через гучномовці неодноразово закликала дотримуватися встановлених норм.

За даними поліції, в ході взяли участь близько 15 тисяч людей

Учасники акції несли транспаранти із закликами скасувати коронавірусні обмеження, закликали до "свободи" та "опору". Також протестувальники скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони", повідомляє агентство новин dpa.

Демонстрація пройшла під гаслом "Кінець пандемії - день свободи". Як зауважує dpa, пропагандистський фільм режисерки Лені Ріфеншталь (Leni Riefenstahl) про з'їзд партії націонал-соціалістів у 1935 році також називався "День свободи".

Одночасно із ходою проти коронавірусних обмежень у Берліні відбулися менші акції контрдемонстрантів. Вони вийшли на вулиці під гаслом "Бабусі проти правих" та час від часу вигукували у бік опонентів: "Нацисти - геть!".

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Учасники контрдемонстрації вигукували у бік опонентів: "Нацисти - геть!"

Значних інцидентів між протестувальниками двох таборів зафіксовано не було. Значною мірою завдяки тому, що поліцейські кордони у багатьох місцях розділяли учасників двох акцій.

Акції проти коронавірусних обмежень відбулася на тлі зростання кількості інфікувань у Німеччині. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), у ФРН за останню добу підтвердили 955 нових інфікувань коронавірусом, тоді як на початку липня за добу фіксували переважно до 500 випадків. Всього від початку епідемії в країні зафіксували понад 209,6 тисяч заражень і 9148 смертей.

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