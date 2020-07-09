 У Белграді відбулася демонстрація проти Вучича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2020

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Новини

У Белграді відбулася демонстрація проти Вучича

У столиці Сербії Белграді люди знову протестували проти політики президента Александара Вучича - цього разу мирно та сидячи на землі.

Сидячий протест у Белграді

Мирний протест у Белграді

У Белграді в четвер, 9 липня, знову відбулися масові протести проти політики президента Сербії Александара Вучича щодо подолання епідемії хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус. Однак на відміну від двох попередніх днів, цього разу демонстрації в сербській столиці пройшли мирно.

Протестувальники посідали на землі перед парламентом. Деякі з них тримали в руках плакати з написом "Вучич небезпечніший, ніж COVID", передає агентство AFP. Аналогічні демонстрації відбулися і в низці інших міст Сербії.

Як повідомлялося, антиурядові акції протесту в Белграді 7 і 8 липня, переростали у сутички демонстрантів з поліцією. Васлідок перших двох днів протесту десятки людей були поранені. Протести спалахнули після того, як Алексадар Вучич оголосив про наміри запровадити комедантську годину з п'ятниці 10 липня до понеділка 13 липня. Однак вже 9 липня уряд заявив, що вирішив відмовитися від цих планів.

Кількість заражень коронавірусом у Сербії значно зросла в останні вісім тижнів, після послаблення попередніх карантинних обмежень. У вівторок, 7 липня, в країні було зафіксовано рекордну добову кількість померлих - 13. Загалом з початку пандемії COVID-19 у країні було зафіксовано 17,3 тисячі випадків інфікування коронавірусом, понад 350 пацієнтів померли.

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