 У Бейруті знову сталися сутички між протестувальниками та поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2020

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Новини

У Бейруті знову сталися сутички між протестувальниками та поліцією

Учасники антиурядової акції протесту в ліванській столиці знову вступили в сутички з силами правопорядку. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Учасники заворушень у Бейруті

Учасники протесту у Бейруті

У столиці Лівану Бейруті не вщухають акції протесту. У неділю, 9 серпня, антиурядовий виступ знову переріс у сутички з поліцією, передає інформагенція AFP. Поблизу будівлі парламенту демонстранти кидали в поліцію каміння і фаєри, а правоохоронці застосували натомість сльозогінний газ.

Як повідомляє інформагенція Reuters, мітингарям вдалося вдертися до міністерства транспорту та житлового будівництва. Крім того, біля входу до будівлі парламенту спалахнула пожежа. За даними кореспондента Reuters, на площі поблизу парламенту зібралися тисячі демонстрантів.

Як повідомлялося, у попредні дні протести, так само подеколи переростали в сутички між учасниками акцій і правоохоронцями.

Багато ліванців, які тривалий час звинувачували політичну еліту в корупції та некомпетентності, тепер закидають уряду відповідальність за руйнівний вибух, що стався 4 серпня. Крім того, декого з мітингарів обурило те, як уряд повівся після вибуху в Бейруті. Демонстранти вимагають відставки нинішнього уряду, а також проведення докорінних реформ.

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Як повідомлялося, раніше цього дня на конференції донорів для Лівану домовилися виділити цій близькосхідній країні понад 250 мільйонів євро допомоги

Напередодні прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб запропонував провести дострокові парламентські вибори. Про це Діаб заявив у телезверненні. Він зокрема розповів, що в понеділок, 10 серпня, має намір представити відповідний законопроєкт на засіданні уряду.

  • Паніка в Бейруті

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Паніка в Бейруті

    Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

  • Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

  • Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

  • Десятки загиблих, тисячі поранених

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Десятки загиблих, тисячі поранених

    Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

  • Тонни аміачної селітри

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Тонни аміачної селітри

    За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

  • Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

  • Люди розшукують одне одного

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Люди розшукують одне одного

    Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

  • Зона лиха і триденний траур

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Зона лиха і триденний траур

    Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.

    Автор: Дарко Яневич


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