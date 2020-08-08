У Бейруті знову сталися сутички між протестувальниками та поліцією

У столиці Лівану Бейруті не вщухають акції протесту. У неділю, 9 серпня, антиурядовий виступ знову переріс у сутички з поліцією, передає інформагенція AFP. Поблизу будівлі парламенту демонстранти кидали в поліцію каміння і фаєри, а правоохоронці застосували натомість сльозогінний газ.

Як повідомляє інформагенція Reuters, мітингарям вдалося вдертися до міністерства транспорту та житлового будівництва. Крім того, біля входу до будівлі парламенту спалахнула пожежа. За даними кореспондента Reuters, на площі поблизу парламенту зібралися тисячі демонстрантів.

Як повідомлялося, у попредні дні протести, так само подеколи переростали в сутички між учасниками акцій і правоохоронцями.

Багато ліванців, які тривалий час звинувачували політичну еліту в корупції та некомпетентності, тепер закидають уряду відповідальність за руйнівний вибух, що стався 4 серпня. Крім того, декого з мітингарів обурило те, як уряд повівся після вибуху в Бейруті. Демонстранти вимагають відставки нинішнього уряду, а також проведення докорінних реформ.

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Як повідомлялося, раніше цього дня на конференції донорів для Лівану домовилися виділити цій близькосхідній країні понад 250 мільйонів євро допомоги.

Напередодні прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб запропонував провести дострокові парламентські вибори. Про це Діаб заявив у телезверненні. Він зокрема розповів, що в понеділок, 10 серпня, має намір представити відповідний законопроєкт на засіданні уряду.