 У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2020

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Новини

У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані

Внаслідок авіаудару США по аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. В Ірані закликають "помститись Америці".

Іранський генерал Касем Сулеймані

Іранський генерал Касем Сулеймані

Іранський генерал Касем Сулеймані, який очолював спецпідрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс", убитий за вказівкою президента США Дональда Трампа. Про це заявили представники Пентагона вранці у п'ятницю, 3 січня, за кілька годин після бомбардування міжнародного аеропорту в Багдаді.

У ніч на 3 січня по аеропорту у Багдаді був завданий авіаудар щонайменше трьома ракетами. Внаслідок нальоту вбиті восьмеро людей, серед них Касем Сулеймані - очільник "Аль-Кудс", що здійснює військові і таємні операції за межами Ірану. Ймовірно, Сулеймані прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".

Повідомляється, що ракети потрапили в автоколону цього формування. При цьому були знищені два автомобілі. За офіційними даними, ракети вибухнули поблизу складу вантажів, що призначалися для авіаперевезення.

DW.COM

Морські піхотинці США застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які підпалили дах американського посольства у Багдаді. (01.01.2020)

Через авіаудари США в Іраку декілька тисяч протестувальників атакували американське посольство у Багдаді. Іракський уряд заявив про перегляд відносин з Вашингтоном. (31.12.2019)

Військові об'єкти у Іраку і Сирії, що належать угрупованню "Катаїб Хезболла", стали цілями для авіації США. Бомбардування стало відповіддю на загибель американця в Іраку раніше цього тижня. (29.12.2019)

Як повідомив в п'ятницю представник Пентагону, "Сулеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і членів дипломатичної служби в Іраку та у регіоні". Крім того, Вашингтон звинуватив Сулеймані у схваленні штурму посольства США в Багдаді прихильниками шиїтського воєнізованого угруповання "Катаїб Хезболла" 31 грудня.

Коментуючи подію, агентство АР зазначає, що загибель Сулеймані "може стати потенційним поворотним моментом на Близькому Сході і, як очікується, призведе до суворої відплати з боку Ірану і сил, які він підтримує на Близькому Сході, проти Ізраїлю і американських інтересів".

Колишній командувач Корпусу вартових ісламської революції закликав у п'ятницю "жорстоко помститися Америці" за вбивство Сулеймані. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у телезверненні заявив про необхідність посилити спротив проти США та Ізраїлю. 

Загострення відносин між Іраком і США

Наприкінці 2019 року відносин між Іраком і США загострились. 29 грудня США завдали авіаудару по базі "Катаїб Хезболла" в Ель-Каїмі, внаслідок якого не менше 25 бойовиків загинули, а 38 дістали поранення. Президент Іраку назвав атаку порушенням національного суверенітету. Міністерство оборони США заявило, що удари, завдані по сховищах зброї і базах "Хезболли", є реакцією на неодноразові напади бойовиків-шиїтів.

31 грудня посла США в Іраку Метью Туллера довелось евакуйовувати з дипломатичної місії в Багдаді після того, як будівлю взяли штурмом десятки прихильників "Катаїб Хезболла". Пізніше протести під посольством припинились після втручання іракських сил безпеки.

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    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

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    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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