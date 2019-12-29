У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані

Іранський генерал Касем Сулеймані, який очолював спецпідрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс", убитий за вказівкою президента США Дональда Трампа. Про це заявили представники Пентагона вранці у п'ятницю, 3 січня, за кілька годин після бомбардування міжнародного аеропорту в Багдаді.

У ніч на 3 січня по аеропорту у Багдаді був завданий авіаудар щонайменше трьома ракетами. Внаслідок нальоту вбиті восьмеро людей, серед них Касем Сулеймані - очільник "Аль-Кудс", що здійснює військові і таємні операції за межами Ірану. Ймовірно, Сулеймані прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".

Повідомляється, що ракети потрапили в автоколону цього формування. При цьому були знищені два автомобілі. За офіційними даними, ракети вибухнули поблизу складу вантажів, що призначалися для авіаперевезення.

Як повідомив в п'ятницю представник Пентагону, "Сулеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і членів дипломатичної служби в Іраку та у регіоні". Крім того, Вашингтон звинуватив Сулеймані у схваленні штурму посольства США в Багдаді прихильниками шиїтського воєнізованого угруповання "Катаїб Хезболла" 31 грудня.

Коментуючи подію, агентство АР зазначає, що загибель Сулеймані "може стати потенційним поворотним моментом на Близькому Сході і, як очікується, призведе до суворої відплати з боку Ірану і сил, які він підтримує на Близькому Сході, проти Ізраїлю і американських інтересів".

Колишній командувач Корпусу вартових ісламської революції закликав у п'ятницю "жорстоко помститися Америці" за вбивство Сулеймані. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у телезверненні заявив про необхідність посилити спротив проти США та Ізраїлю.

Загострення відносин між Іраком і США

Наприкінці 2019 року відносин між Іраком і США загострились. 29 грудня США завдали авіаудару по базі "Катаїб Хезболла" в Ель-Каїмі, внаслідок якого не менше 25 бойовиків загинули, а 38 дістали поранення. Президент Іраку назвав атаку порушенням національного суверенітету. Міністерство оборони США заявило, що удари, завдані по сховищах зброї і базах "Хезболли", є реакцією на неодноразові напади бойовиків-шиїтів.

31 грудня посла США в Іраку Метью Туллера довелось евакуйовувати з дипломатичної місії в Багдаді після того, як будівлю взяли штурмом десятки прихильників "Катаїб Хезболла". Пізніше протести під посольством припинились після втручання іракських сил безпеки.