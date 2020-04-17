У Баварії запроваджують обов'язкове носіння масок

У Баварії з наступного тижня з метою стримування поширення коронавірусної інфекції запроваджують обов'язкове носіння захисних масок у громадському транспорті та в магазинах. Про це в понеділок, 20 квітня, повідомив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder), який оприлюднив відповідну заяву земельного уряду під час виступу у ландтазі. Таким чином, Баварія стане третьою федеральною землею у ФРН і першою на заході країни, де запроваджують такий захід. Раніше обов'язкове носіння масок у транспорті та при здійсненні покупок ввели землі Саксонія та Мекленбург-Передня Померанія, зазначає агентство новин AFP.

Говорячи про запровадження заходу, Зедер зазначив, що важливо, аби рот та ніс у людей були закриті, "для цього буде достатньо й шарфа". За словами голови уряду Баварії, рекомендація щодо носіння масок у землі запроваджена вже з цього тижня з метою, щоб всі люди до цього звикали.

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Зедер також оголосив про заходи земельного уряду з підтримки батьків з дітьми, митців та спортивних клубів. Він "стримано позитивно" оцінив дієвість запроваджених заходів, однак застеріг від нетерплячості та передчасних послаблень.

На відміну від кількох країн-сусідок, у Німеччині загалом та в окремих землях не запроваджували обов'язкове носіння масок, посилаючись на дані експертів, що ті не рятують від зараження вірусом. Однак згодом експерти визнали дієвість масок у стримуванні поширення інфекції. Також у країні не було в продажу достатньої кількості масок, аби забезпечити всіх жителів, а тому обов'язкове носіння могло призвести до браку масок для тих, хто їх особливо потребує, зокрема, медичних працівників.

Як повідомлялося, німецькі вчені назвали умови для поступового зняття карантинних обмежень. Однією з рекомендацій було запровадження обов'язкового носіння масок у громадському транспорті та низці інших місць, де неможливо уникнути скупчення людей.

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