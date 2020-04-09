 Німецька академія наук радить швидше відкрити початкові школи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2020

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Новини

Німецька академія наук радить швидше відкрити початкові школи

Академія Leopoldina опублікувала доповідь, присвячену поверненню Німеччини до звичного життя після карантинних обмежень через пандемію COVID-19. Німців можуть зобов'язати носити маски в громадському транспорті.

Coronavirus - Schulen Rheinland-Pfalz (picture-alliance/dpa/T. Frey)

В Німеччині першими кроками з повернення до звичного життя повинні стати якнайшвидше відкриття початкових шкіл і запровадження обов'язкового носіння захисних масок в громадському транспорті. Це випливає з доповіді Національної академії наук Leopoldina щодо зняття карантинних обмежень у ФРН, опублікованої в понеділок, 13 квітня.

Вчені відзначають, що закриття освітніх установ призвело не тільки до погіршення якості викладання, а й до посилення соціальної нерівності в суспільстві. Тому, перш за все, варто відкрити початкові школи, тоді як старшокласники певний час можуть продовжити дистанційне навчання. Першими кроками з повернення до звичного суспільного життя можуть стати відкриття магазинів, кафе і ресторанів, а також відновлення приватних і ділових поїздок.

Умови для зняття обмежувальних заходів

При цьому академія наук радить запровадити обов'язкове носіння масок у громадському транспорті та низці інших місць, де неможливо уникнути скупчення людей. Умовою для зняття обмежень вчені називають продовження дисциплінованого дотримання громадянами правил гігієни і дистанції один відносно одного на вулиці і в громадських місцях, а також стабілізацію нових випадків зараження на низькому рівні. Крім того, необхідно створити достатню кількість резервних місць в медичних установах, щоб лікарі могли в нормальному режимі надавати допомогу пацієнтам з іншими хворобами.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що влада Німеччини враховуватиме позицію Leopoldina при складанні плану виходу з карантинних обмежень.

Більшість жителів Німеччини висловилися проти послаблення обмежень, заповаджених заради боротьби з поширенням вірусу. 44 відсотки респондентів, опитаних інститутом YouGov, підтримують їх продовження і після 19 квітня, а 12 відсотків згодні з можливим посиленням заходів. Третина опитаних вважає, що обмеження слід послабити, а 8 відсотків виступає за їх повне зняття.

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