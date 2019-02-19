У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

Під час масштабної акції у кількох містах Баварії конфісковано грошей та майна на суму близько 40 мільйонів євро. Правоохоронці також отримали доступ до рахунків зловмисників на майже 10 мільйонів євро.
Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час масштабної кампанії з боротьби з міжнародним відмиванням грошей. Про це в середу, 20 лютого, повідомила прес-служба прокуратури Мюнхена, на яку посилається інформагенція dpa.
За даними відомства, під час операції слідчі одночасно діяли у Німеччині та Латвії. Днями було конфісковано чотири об'єкти нерухомості, зокрема в Нюрнберзі та Регенсбурзі на загальну суму близько 40 мільйонів євро.
Крім того, слідчі наклали арешт на рахунок у одному з банків Латвії з активами на суму близько 1,2 мільйона євро та отримали доступ до рахунків у кількох банках Німеччини з сумами близько 6,7 мільйона євро, зазначається в повідомленні відомства.
За даними інформагенції AFP, матеріальні цінності конфісковані в рамках розслідування щодо можливого відмивання коштів, котре триває вже три роки. Поліція підозрює у цьому виді фінансових правопорушень трьох осіб. Йдеться про схему з відмивання грошей, відому як "Російський ландромат" (інша назва "молдовська схема").
У справі "Російський ландромат" з російських банків було проведено фінансових операцій через посередництво молдовських та латвійських банків на суму близько 22 мільярда доларів США. Зловмисники змогли отримати з 2011 по 2014 роки близько 330 мільйонів доларів у вигляді так званих "тіньових виплат" завдяки цим махінаціям, нагадує AFP.
Поки що жодні інші подробиці справи не розголошуються.
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