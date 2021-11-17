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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ухиляння від сплати податків".
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Австрія: де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Греція: як дожити до ста років - рецепт з острова Ікарія. Іспанія: чому іспанці незадоволені королівською родиною. Росія: хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.
В Україні з 1 січня 2020 року уряд запропонує підприємцям безкоштовне програмне забезпечення для грошових розрахунків - так званих електронних касових чеків. А з жовтня вступить в дію закон про кешбек: будь-хто може поскаржитися, що не дали чек після покупки. А як контролюють роздрібні розрахунки в Німеччині?