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Ухиляння від сплати податків

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ухиляння від сплати податків".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада України подвоїла штрафи за ухиляння від податків

Верховна Рада України подвоїла штрафи за ухиляння від податків 17.11.2021

Штраф за умисне ухиляння від податків може досягати 255 тисяч гривень. Але уникнути відповідальності можна, якщо вчасно сплатити заборгованість та пеню.
Компанію Дональда Трампа звинувачують в податковому шахрайстві

Компанію Дональда Трампа звинувачують в податковому шахрайстві 02.07.2021

Компанію Trump Organization та її фінансового директора звинувачують в несплаті податків з прибутків обсягом 1,7 мільйона доларів.
ДФС провела обшуки у ще трьох комунальних підприємствах Києва

ДФС провела обшуки у ще трьох комунальних підприємствах Києва 14.05.2021

Обшуки комунальних підприємств Державна фіскальна служба здійснила у рамках розслідування справ про привласнення бюджетних коштів і ухилення від сплати податків.
У 2016 році Трамп сплатив 750 доларів податку на прибуток - NYT

У 2016 році Трамп сплатив 750 доларів податку на прибуток - NYT 28.09.2020

Дональд Трамп сплатив у 2016 році лише 750 доларів федерального податку на прибуток, повідомило вилання New York Times. Загалом за останні 15 років Трамп 10 років не платив федеральні податки на прибуток.

Протести проти Лукашенка: як "прокинулися" білоруси за кордоном - "Європа у фокусі" (17.08.2020) 17.08.2020

Австрія: де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Греція: як дожити до ста років - рецепт з острова Ікарія. Іспанія: чому іспанці незадоволені королівською родиною. Росія: хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.
Бундестаг зняв імунітет з голови фракції Альтернатива для Німеччини

Бундестаг зняв імунітет з голови фракції "Альтернатива для Німеччини" 30.01.2020

У Бундестазі проголосували за зняття імунітету зі співголови фракції "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі Александера Ґауланда. Прокуратура підозрює його в ухилянні від сплати податків.

Касові чеки й апарати: як це працює в Німеччині (02.01.2020) 02.01.2020

В Україні з 1 січня 2020 року уряд запропонує підприємцям безкоштовне програмне забезпечення для грошових розрахунків - так званих електронних касових чеків. А з жовтня вступить в дію закон про кешбек: будь-хто може поскаржитися, що не дали чек після покупки. А як контролюють роздрібні розрахунки в Німеччині?

Порошенко закидає Портнову спробу рейдерського захоплення Прямого

Порошенко закидає Портнову спробу рейдерського захоплення "Прямого" 12.08.2019

Петро Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення телеканалу "Прямий", яку начебто ініціював Андрій Портнов. Експрезидент України також зазначив, що не довіряє Державному бюро розлідувань.
Петра Порошенка допитали в ДБР

Петра Порошенка допитали в ДБР 12.08.2019

Петра Порошенка допитали в Державному бюро розслідувань. Експрезиденту України закидають ухиляння від сплати податків під час купівлі каналу "Прямий".

Екс-голові Nissan висунули звинувачення в ухиленні від податків

Екс-голові Nissan висунули звинувачення в ухиленні від податків 10.12.2018

Колишньому голові правління автоконцерну Nissan Карлосу Гону висунули в Японії звинувачення в ухиленні від податків та фінансових зловживаннях.

Spiegel: Україна втрачає мільярди через податкові схеми

Spiegel: Україна втрачає мільярди через податкові схеми 23.09.2018

Україна щороку втрачає до 750 мільйонів євро податків через сумнівні схеми ухиляння від податків, повідомило німецьке видання Der Spiegel.
НАБУ повідомило міністру інфраструктури про підозру у незаконному збагаченні

НАБУ повідомило міністру інфраструктури про підозру у незаконному збагаченні 13.09.2018

Детективи НАБУ висунули міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну підозру в незаконному збагаченні та недекларуванні активів. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Олігархи і офшори: ЄС вимагає розкрити імена (відео)

Олігархи і офшори: ЄС вимагає розкрити імена (відео) 10.09.2018

ЄС оголосив боротьбу податковим оазисам. На острові-мрії олігархів Ангільї фірм-поштових скриньок більше, ніж жителів. Він ризикує потрапити у чорний список ЄС. Хто ще - в сюжеті DW.

Пола Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами

Пола Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами 22.08.2018

Колегія присяжних визнала колишнього очільника передвиборного штабу Дональда Трампа винним в ухилянні від сплати податків і приховуванні інформації про закордонний рахунок.
Процес над Манафортом: суддя повідомив про погрози

Процес над Манафортом: суддя повідомив про погрози 17.08.2018

Суддя у справі екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта повідомив, що отримував погрози. Трамп назвав процес над Манафортом "дуже сумним".
Партнер Манафорта: Гроші за консультації Януковича зберігалися у 15 зарубіжних банках

Партнер Манафорта: Гроші за консультації Януковича зберігалися у 15 зарубіжних банках 07.08.2018

Рік Гейтс зізнався, що разом з Полом Манафортом вів 15 незареєстрованих банківських рахунків за кордоном, куди надходили гроші з України. Він також розкрив метод ухиляння від сплати податків.
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