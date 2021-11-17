Ухиляння від сплати податків

Касові чеки й апарати: як це працює в Німеччині (02.01.2020)

В Україні з 1 січня 2020 року уряд запропонує підприємцям безкоштовне програмне забезпечення для грошових розрахунків - так званих електронних касових чеків. А з жовтня вступить в дію закон про кешбек: будь-хто може поскаржитися, що не дали чек після покупки. А як контролюють роздрібні розрахунки в Німеччині?