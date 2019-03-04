Утиски активістів - відкат у часи Януковича? (відео)

Після смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою влітку минулого року, громадські організації України поставили собі за мету провести власне розслідування щодо замовників та організаторів нападу на Гандзюк і добитися від влади об’єктивного й повного розслідування. В парламенті на вимогу активістів була створена тимчасова слідча комісія, яка мала встановити причетних до смерті Гандзюк. За висновками активістів, які спостерігали за діяльністю цієї комісії, не всі нардепи були зацікавлені в цьому.