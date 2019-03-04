 Утиски активістів - відкат у часи Януковича? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.03.2019

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Політика й суспільство

Утиски активістів - відкат у часи Януковича? (відео)

Хто вбив Катерину Гандзюк та скоїв напади на ще понад 50 активістів? Чіткої відповіді щодо замовників, організаторів та виконавців найбільш резонансних нападів за останні 2 роки досі так і немає. Чому так відбувається?

Відкат у чaси Януковича: різко погіршилася ситуація з безпекою активістів

Відкат у чaси Януковича: різко погіршилася ситуація з безпекою активістів

Після смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою влітку минулого року, громадські організації України поставили собі за мету провести власне розслідування щодо замовників та організаторів нападу на Гандзюк і добитися від влади об’єктивного й повного розслідування. В парламенті на вимогу активістів була створена тимчасова слідча комісія, яка мала встановити причетних до смерті Гандзюк. За висновками активістів, які спостерігали за діяльністю цієї комісії, не всі нардепи були зацікавлені в цьому. 

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Справа Гандзюк: хто такий Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до вбивства

Суд заарештував підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк херсонського високопосадовця Владислава Мангера. Хто він такий і де в своїй діяльності перетинався з активісткою з Херсона? (15.02.2019)  

Неурядові організації під прицілом влади багатьох країн світу

Не лише у Росії та країнах Азії неурядовим організаціям ідеться несолодко. Тепер і у Бразилії, де новий авторитарний президент прагне перевірити роботу закордонних організацій із надання допомоги. (24.01.2019)  

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Мустафа Найєм: Нових лідерів нема, бо вони стикнулися з кулями, а не просто з політикою (30.11.2018)  

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Хто вбив Катерину Гандзюк та скоїв напади на ще понад 50 активістів? Чіткої відповіді щодо замовників, організаторів та виконавців найбільш резонансних нападів на громадських активістів за останні 2 роки досі так і немає. Чому так відбувається?

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