Утиски активістів - відкат у часи Януковича? (відео)

Хто вбив Катерину Гандзюк та скоїв напади на ще понад 50 активістів? Чіткої відповіді щодо замовників, організаторів та виконавців найбільш резонансних нападів за останні 2 роки досі так і немає. Чому так відбувається?
Після смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою влітку минулого року, громадські організації України поставили собі за мету провести власне розслідування щодо замовників та організаторів нападу на Гандзюк і добитися від влади об’єктивного й повного розслідування. В парламенті на вимогу активістів була створена тимчасова слідча комісія, яка мала встановити причетних до смерті Гандзюк. За висновками активістів, які спостерігали за діяльністю цієї комісії, не всі нардепи були зацікавлені в цьому.
Суд заарештував підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк херсонського високопосадовця Владислава Мангера. Хто він такий і де в своїй діяльності перетинався з активісткою з Херсона? (15.02.2019)