 Уряд Італії схвалив жорсткі зміни до міграційних норм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Уряд Італії схвалив жорсткі зміни до міграційних норм

Зміни, запропоновані главою МВС Італії Маттео Сальвіні, мають зокрема ускладнити отримання мігрантами "гуманітарного захисту". Документ також передбачає виділення 3,5 мільйона євро на депортацію мігрантів.

Маттео Сальвіні вважає ухвалений документ великим кроком вперед

Маттео Сальвіні вважає ухвалений документ великим кроком вперед

Уряд Італії у понеділок, 24 вересня, схвалив пакет нововведень, запропонованих міністром внутрішніх справ Маттео Сальвіні, який посилює низку норм італійського законодавства щодо надання притулку та репатріації іноземних громадян. Таким чином італійський уряд намагається боротися з потоком мігрантів, що прибувають до берегів країни з півночі Африки. Указ іще має затвердити парламент і підписати президент країни Серджо Маттарелла, проте Сальвіні вже назвав підтримку урядом його ідей "кроком до того, щоб зробити Італію безпечнішою".

DW.COM

Німеччина погодила з Італією повернення біженців з німецько-австрійського кордону. Договір буде підписаний найближчими днями, заявив глава МВС ФРН. (13.09.2018)

Анґела Меркель недооцінювала ризик соціальних конфліктів у зв'язку з великим напливом біженців, вважає міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні. (04.09.2018)

Заропоновані Сальвіні зміни передбачають, зокрема, збільшення максимальних термінів перебування під вартою мігрантів, яких мають депортувати, з 90 до 180 діб. Документ також передбачає виділення у 2018-2020 роках 3,5 мільйона євро на примусову репатріацію мігрантів. Першочергово запропоновані Сальвіні зміни передбачали скасування практики надання мігрантам "гуманітарного захисту". Проте, італійський уряд вирішив залишити таку можливість, при цьому значно ускладнивши здобуття цього статусу. Відтепер його надаватимуть лише жертвам домашнього насильства, природних катастроф та серйозної експлуатації, людям, які вчинили акти громадянської відваги або потребують медичної допомоги.

Більшість мігрантів отримують право залишитися в Італії саме завдяки "гуманітарному захисту". За перший квартал 2018 року Італія розглянула близько 23 тисяч заяв на отримання притулку. 61 відсоток заявників отримали відмову, 21 відсоток прохачів отримали "гуманітарний захист" і лише шість відсотків здобули повноцінний статус біженця.

Як пише інформагенція dpa, президент Маттарелла як гарант конституції активно працював над пом'якшенням норм, вписаних у документ міністром Сальвіні.

Дивитись відео 01:57
Now live
01:57 хв

Фактчек DW: Чи зріс через біженців рівень злочинності у ФРН, як заявив Трамп? (22.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи зріс через біженців рівень злочинності у ФРН, як заявив Трамп? (22.06.2018)  

Також за темою

Italien Matteo Salvini und Viktor Orban

Орбан та Сальвіні прагнуть створити в ЄС союз противників міграції 28.08.2018

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав главу МВС Італії Маттео Сальвіні "героєм", від успіху політики якого залежить безпека ЄС. Останній ж вважає Угорщину Орбана прикладом для своєї країни.

Österreich Federica Mogherini in Wien

Могеріні: Місію "Софія" має бути продовжено 30.08.2018

Міністри оборони країн ЄС підтримують ідею продовження місії "Софія", покликаної зупинити нелегальне перевезення мігрантів до ЄС через Середземне море. Про це повідомила Фредеріка Могеріні.

Italien Sizilien Catania minderjährige Migranten gehen von Bord der Diciotti

Віце-прем'єр Італії висунув Брюсселю ультиматум щодо мігрантів 23.08.2018

Якщо інші країни ЄС не приймуть мігрантів з судна Diciotti, "Рух п'яти зірок" ініціюватиме голосування щодо припинення відрахувань до бюджету ЄС, заявив віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо.

Реклама

Докладно

Поліція розглядає п'ять версій нападу на Олега Михайлика

Напад на активіста в Одесі: що відомо про Олега Михайлика?

В Одесі тяжко поранили пострілом громадського діяча Олега Михайлика. Слідство розглядає п'ять версій злочину. 

Deutschland Bauarbeiter auf der Baustelle Symbolbild (Imago/Westend61)

Гройсман анонсував "тотальні перевірки" забудовників

ДФС перевірятиме забудовників на предмет сплати податків та дотримання законодавства про працю, повідомив Гройсман. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  