Уряд Італії схвалив жорсткі зміни до міграційних норм

Уряд Італії у понеділок, 24 вересня, схвалив пакет нововведень, запропонованих міністром внутрішніх справ Маттео Сальвіні, який посилює низку норм італійського законодавства щодо надання притулку та репатріації іноземних громадян. Таким чином італійський уряд намагається боротися з потоком мігрантів, що прибувають до берегів країни з півночі Африки. Указ іще має затвердити парламент і підписати президент країни Серджо Маттарелла, проте Сальвіні вже назвав підтримку урядом його ідей "кроком до того, щоб зробити Італію безпечнішою".

Заропоновані Сальвіні зміни передбачають, зокрема, збільшення максимальних термінів перебування під вартою мігрантів, яких мають депортувати, з 90 до 180 діб. Документ також передбачає виділення у 2018-2020 роках 3,5 мільйона євро на примусову репатріацію мігрантів. Першочергово запропоновані Сальвіні зміни передбачали скасування практики надання мігрантам "гуманітарного захисту". Проте, італійський уряд вирішив залишити таку можливість, при цьому значно ускладнивши здобуття цього статусу. Відтепер його надаватимуть лише жертвам домашнього насильства, природних катастроф та серйозної експлуатації, людям, які вчинили акти громадянської відваги або потребують медичної допомоги.

Більшість мігрантів отримують право залишитися в Італії саме завдяки "гуманітарному захисту". За перший квартал 2018 року Італія розглянула близько 23 тисяч заяв на отримання притулку. 61 відсоток заявників отримали відмову, 21 відсоток прохачів отримали "гуманітарний захист" і лише шість відсотків здобули повноцінний статус біженця.

Як пише інформагенція dpa, президент Маттарелла як гарант конституції активно працював над пом'якшенням норм, вписаних у документ міністром Сальвіні.