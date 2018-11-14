Уряд ФРН прагне спростити імміграцію кваліфікованих фахівців

Три федеральних міністерства Німеччини - внутрішніх справ, економіки та праці - досягли згоди в питанні щодо законопроекту про імміграцію кваліфікованих кадрів. Цей проект закону передбачає надання іноземцям дворічної робочої візи, за умови якщо ці особи вже як мінімум 18 місяців мають роботу з зайнятістю не менше 35 годин на тиждень, а з заробітку ведуться соціальні відрахування. Про компроміс між трьома німецькими міністерствами повідомили в вівторок, 20 листопада, агенції новин Reuters і AFP.

Уряд в Берліні має намір скористатися цим законом також і для того, щоб надати можливість залишитися в ФРН іноземцям, чиє клопотання про притулок було відхилено. Раніше того ж дня газета Süddeutsche Zeitung повідомила, що в майбутньому в Німеччині "в принципі" зможе працювати будь-яка людина, що має трудовий договір і офіційно визнану кваліфікацію. Цей закон також передбачатиме істотне послаблення норм для працевлаштування в Німеччині осіб, що не є громадянами країн-членів ЄС, зазначає агенція новин dpa.

Серед нововведень буде й те, що кваліфіковані фахівці отримають право в'їжджати в країну терміном на півроку з метою пошуку роботи. Умовою для цього буде знання німецької мови та можливість матеріально забезпечувати себе протягом цього періоду, не маючи роботи.

Крім того, випускники шкіл з гарним знанням німецької мови, а також атестатом про середню освіту, що прирівнюється до німецького, зможуть прибувати до ФРН з метою пошуку тут собі подальшої освіти.

Обговорення цього законопроекту в уряді ФРН заплановано на 19 грудня.