 Уряд України погодив призначення Зеленським восьми голів ОДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Уряд України погодив призначення Зеленським восьми голів ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду голів восьми обласних державних адміністрацій (ОДА). Обговорення кандидатур відбувалося в закритому режимі.

Будівля уряду України

Будівля уряду України

Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду голів восьми обласних державних адміністрацій (ОДА), повідомив представник президента в уряді Андрій Герус. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду в середу, 26 червня, інформує "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, за інформацією Геруса, головою Донецької ОДА пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарніцького.

Також погоджено призначення головою облдержадміністрацій Львівщини Маркіяна Мальського, Одещини - Андрія Андрейчикова, Херсонщини - Юрія Гусєва, Черкащини - Ігоря Шевченка.

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Володимир Зеленський призначив новий склад Ради нацбезпеки та оборони. Крім нього, до РНБО увійшли голова та заступники його адміністрації, секретар, міністерка фінансів, перший заступник голови СБУ і начальник Генштабу. (31.05.2019)

Президент України призначив своїм представником у Кабінеті міністрів Андрія Геруса та скасував указ про призначення заступницею глави адміністрації президента Олени Зеркаль. (22.05.2019)

При цьому розгляд кандидатур від президента України Володимира Зеленського уряд відмовився здійснювати у відкритому режимі, тобто у присутності засобів масової інформації. Відкритий розгляд пропонував, зокрема, віцепрем'єр В'ячеслав Кириленко, який вказував, що йдеться "про політичні фігури, які ухвалюватимуть політичні рішення у країні в перехідний період". Члени уряду не підтримали цю пропозицію, через що Кириленко залишив засідання, пише "Інтерфакс-Україна".

На офіційних сайтах уряду та президента інформація про кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій відсутня.

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