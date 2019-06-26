В'ячеслав Кириленко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "В'ячеслав Кириленко".

В'ячеслав Кирилинеко обіймав посаду віце-прем'єр-міністра України з 2014 до 2019 року. Кириленко був депутатом Верховної Ради 3-го - 8-го скликань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.