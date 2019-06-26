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В'ячеслав Кириленко

В'ячеслав Кириленко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "В'ячеслав Кириленко".

В'ячеслав Кирилинеко обіймав посаду віце-прем'єр-міністра України з 2014 до 2019 року. Кириленко був депутатом Верховної Ради 3-го - 8-го скликань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Уряд України погодив призначення Зеленським восьми голів ОДА

Уряд України погодив призначення Зеленським восьми голів ОДА 26.06.2019

Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду голів восьми обласних державних адміністрацій (ОДА). Обговорення кандидатур відбувалося в закритому режимі.
Уряд України доручив змінити правила відбору в пісенному конкурсі Євробачення

Уряд України доручив змінити правила відбору в пісенному конкурсі "Євробачення" 27.02.2019

До правил національного відбору представника України для участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" треба внести зміни, вирішили у Кабміні. Одна з умов - жодних гастролей у Росії.
Квота української музики на радіо в Україні збільшується до 35 відсотків

Квота української музики на радіо в Україні збільшується до 35 відсотків 08.11.2018

З 8 листопада починається третій етап збільшення квот для української музики на радіо в Україні. Крім того, збільшується обов'язкова частка державної мови у радіопередачах.
УПЦ МП вимагає, щоб екзархи Константинополя покинули Україну

УПЦ МП вимагає, щоб екзархи Константинополя покинули Україну 25.09.2018

Московський патріархат вимагає від Вселеньського патріарха "не втручатися у справи української православної церкви і не порушувати її канонічної території".
У Києві протестували проти знищення графіті часів Майдану на Грушевського

У Києві протестували проти знищення графіті часів Майдану на Грушевського 03.09.2017

Протестувальники розбили скляні двері та розписали фарбою вітрини крамниці "Емпоріум" на вулиці Грушевського у Києві. Перед цим з фасаду магазину видалили графіті часів Майдану.
Кириленко: Росія може взяти участь в Євробаченні-2017 з іншим учасником

Кириленко: Росія може взяти участь в "Євробаченні-2017" з іншим учасником 01.04.2017

Росія може взяти участь в конкурсі "Євробачення-2017" у Києві, якщо представить учасницю, яка не порушувала українські закони, заявив віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко.
Культурний націонал-комсомол, або Чому Кириленка замінили на Нищука

Культурний націонал-комсомол, або Чому Кириленка замінили на Нищука 16.04.2016

Мистецьке середовище дочекалось: В'ячеслава Кириленка "пішли" з мінкульту. Чим чиновник не догодив діячам культури, і якими є шанси його наступника реформувати галузь, з'ясовувала DW.
Верховна Рада затвердила склад нового уряду

Верховна Рада затвердила склад нового уряду 14.04.2016

За ухвалення нового складу Кабміну проголосували 239 народних обранців. Свої посади в ньому зберегли шість міністрів з попереднього уряду.