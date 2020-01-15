Уряд України затвердив низку підприємств, які не можна приватизувати

Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 15 січня, затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Уряд погодив відповідний законопроєкт, тепер його має розглянути і погодити Верховна Рада.

Згідно з документом, приватизації не підлягають підприємства, пов'язані з енергетичною незалежністю та обороноздатністю України, а також ті, які є природними монополіями або "мають критично важливе значення для суспільства".

Також Гончарук запевнив, що Кабмін посилить контроль "за належним користуванням майном та ефективним управлінням стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації".

Згідно з додатком до відповідного розпорядження, Кабмін затвердив список з 22 підприємств, в статутному капіталі яких частка держави становить не менше 50 відсотків плюс одна акція, що не підлягають приватизації.

Серед них: акціонерні товариства "Укрзалізниця" і "Укрпошта", Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Товариство з обмеженою відповідальністю "Магістральні газопроводи України", "Укрнафта", державна компанія "Артем", заводи "Радар" і "Маяк" та інші підприємства.

Крім того, Кабмін затвердив список з більше 130 підприємств, у статутному капіталі яких частка держави не може бути менше 100 відсотків, і які не підлягають приватизації.

До них входять: "Енергоатом", "Укренерго", "Укроборонпром", держпідприємства "Антонов", "Київський бронетанковий завод", "Зоря-Машпроект", "Укрхімтрансаміак", "Адміністрація морських портів України", "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Чорнобильська АЕС та інші.