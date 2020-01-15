 Уряд України затвердив низку підприємств, які не можна приватизувати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2020

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Новини

Уряд України затвердив низку підприємств, які не можна приватизувати

Кабінет міністрів України затвердив список стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Погоджено відповідний законопроєкт, який має розглянути і погодити Верховна Рада.

Кабмін затвердив низку підприємств, які не можна приватизувати

Кабмін затвердив низку підприємств, які не можна приватизувати

Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 15 січня, затвердив перелік  стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Уряд погодив відповідний законопроєкт, тепер його має розглянути і погодити Верховна Рада.

Згідно з документом, приватизації не підлягають підприємства, пов'язані з енергетичною незалежністю та обороноздатністю України, а також ті, які є природними монополіями або "мають критично важливе значення для суспільства".

Також Гончарук запевнив, що Кабмін посилить контроль "за належним користуванням майном та ефективним управлінням стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації".

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Згідно з додатком до відповідного розпорядження, Кабмін затвердив список з 22 підприємств, в статутному капіталі яких частка держави становить не менше 50 відсотків плюс одна акція, що не підлягають приватизації.

Серед них: акціонерні товариства "Укрзалізниця" і "Укрпошта", Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Товариство з обмеженою відповідальністю "Магістральні газопроводи України", "Укрнафта", державна компанія "Артем", заводи "Радар" і "Маяк" та інші підприємства.

Крім того, Кабмін затвердив список з більше 130 підприємств, у статутному капіталі яких частка держави не може бути менше 100 відсотків, і які не підлягають приватизації.

До них входять: "Енергоатом", "Укренерго", "Укроборонпром", держпідприємства "Антонов", "Київський бронетанковий завод", "Зоря-Машпроект", "Укрхімтрансаміак", "Адміністрація морських портів України", "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Чорнобильська АЕС та інші. 

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