Уряд України дозволив поновити роботу непродовольчих ринків

Український уряд ухвалив рішення дозволити поновити роботу непродовольчих ринків в країні. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України в четвер, 14 травня.

"Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів. Рішення набуде чинності після опублікування", - йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Раніше цього дня щодо відкриття продовольчих ринків висловився президент України Володимир Зеленський. "Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", - цитуються його слова в повідомленні, оприлюдненому на сайті президента України.

Продовольчі ринки в Україні мають змогу працювати від початку травня за умови дотримання гігієнічних вимог, розроблених міністерством охорони здоров'я.

Карантин в Україні

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу подовжений до 22 травня. Після 22 травня планується другий етап пом'якшення обмежувальних заходів. Послаблення стосуватимуться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів і проведення зовнішнього незалежного тестування школярів (ЗНО). Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що карантинні обмеження в Україні будуть доти, доки не з'являться ліки від COVID-19.

На тлі карантину в меріях Києва, Дніпра й Харкова закликали уряд України дозволити роботу громадського транспорту. Автобусні перевізники 13 травня протестували в Києві й вимагали дозволити внутрішні та міжнародні перевезення.

Наприкінці квітня уряд України затвердив план виходу з карантину за п'ять етапів. Для третього етапу кількість тих, хто видужав, протягом 10 днів поспіль має перевищувати удвічі кількість нововиявлених випадків захворювання. Тоді скасують обмеження щодо спортивних і дитячих майданчиків, освітніх установ, відкриється для спецперевезень метрополітен, зможуть працювати в межах областей громадський транспорт, торгові центри (без розважальних зон), театри й кінотеатри, хостели й санаторії, кафе і ресторани.