Уряд та "Нафтогаз" погодили зниження ціни на газ для населення на травень

Уряд України та НАК "Нафтогаз" узгодили новий механізм визначення регульованої ціни газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року. Відповідної домовленості досягнуто на нараді за участі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва у понеділок, 22 квітня, повідомляє прес-служба газової компанії.

У "Нафтогазі" кажуть, що новий механізм розроблено представниками компанії та уряду за дорученням Кабміну, і він дозволяє знизити ціну з 1 травня до рівня 8247 гривень за тисячу кубічних метрів (кінцева роздрібна ціна).

"Цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену у постанові Кабінету Міністрів від 19.10.18 №867, ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні", - зазначається у повідомленні прес-служби "Нафтогазу". Зміни до чинних договорів із контрагентами в компанії сподіваються внести упродовж травня поточного року..Порівняно з поточною ціною у 8548,9 гривні зниження становитиме 3,5 відсотка.

Нагадаємо, 17 квітня "Нафтогаз" звернувся з проханням до уряду знизити ціну на газ для населення. Раніше Кабмін затвердив положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО), за яким "ціна "Нафтогазу" на газ для роздрібних постачальників газу населенню, а також для виробників теплової енергії та інших захищених категорій споживачів від 1 травня 2019 підвищиться на 15 відсотків до рівня 7 184,8 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і витрат на транспортування і розподіл)", пояснили у "Нафтогазі". Кінцева ціна мала б зрости з 8548,9 гривні до 9716,5 гривні за тисячу кубометрів. Водночас за даними Української енергетичної біржі, опублікованими 16 квітня, ринкова ціна газу на травень становить 6 800 тисяч гривень за тисячу кубометрів із ПДВ. Як вказували в "Нафтогазі", це на 27 відсотків нижче ціни, розрахованої Кабміном за положенням про ПСО.

Пізніше того ж дня на засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував компанію за відмову знижувати ціну на газ для населення і пригрозив відставкою голові НАК "Нафтогаз" Андрію Коболєву, якщо тарифи не знизять до 24 квітня. Звернення "Нафтогазу" до Кабміну Гройсман назвав "нахабством".

Зеленський і ціни на газ для населення

Колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк, який входить до команди кандидата у президенти Володимира Зеленського, 22 квітня в коментарі інтернет-виданню "Українська правда" зазначив, що на посаді глави держави Зеленський порушуватиме перед урядом питання обґрунтованості ціни на газ. "Ви знаєте, що сфера тарифів не знаходиться у сфері компетенції президента. Але ми вже проаналізували ситуацію, ми бачимо, що ринкова ціна на газ знизилася, суттєво знизилася порівняно із зимовим періодом. (…) Що ми зараз бачимо - те, що газ для населення коштує дорожче, ніж для бізнесу. Тобто звісно, коли президент заступить на свою посаду, він буде порушувати це питання досить принципово перед урядом. Так, це відповідальність уряду, але буде дуже цікаво подивитися, яка буде аргументація уряду щодо ринкових умов", - зазначив Данилюк.

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