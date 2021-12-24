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Уряд Росії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "уряд Росії".

Уряд Російської Федерації складається з голови уряду РФ, його заступників та федеральних міністрів. Голова уряду РФ призначається президентом Російської Федерації за згодою Державної Думи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні оголосили підозру міністру транспорту РФ за організацію польотів у Крим

В Україні оголосили підозру міністру транспорту РФ за організацію польотів у Крим 24.12.2021

Міністру транспорту Росії та його заступнику оголосили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, повідомляє Офіс генерального прокурора.
Уряд Росії планує повернути з-за кордону пів мільйона росіян

Уряд Росії планує повернути з-за кордону пів мільйона росіян 17.09.2021

Співробітники російських МВС та МЗС виїжджатимуть за кордон і особисто переконуватимуть росіян-емігрантів повернутися до РФ.
У Києві відреагували на санкції РФ проти Данілова і Кулеби

У Києві відреагували на санкції РФ проти Данілова і Кулеби 21.08.2021

Уряд РФ оголосив запровадження санкцій проти секретаря РНБО України Олексія Данілова й глави МЗС України Дмитра Кулеби. Данілов вважає ці обмежувальні заходи "найкращим подарунком", а Кулеба каже, що це його не спинить.
Росія розширила санкції проти українських підприємств

Росія розширила санкції проти українських підприємств 13.02.2021

Уряд Росії додав дев'ять українських компаній до санкційного списку, затвердженого Володимиром Путіним у 2018 році.
НАТО вимагає міжнародного розслідування отруєння Навального

НАТО вимагає міжнародного розслідування отруєння Навального 04.09.2020

Уряд Росії повинен співпрацювати з міжнародними організаціями для проведення неупередженого розслідування отруєння Олексія Навального, заявив за підсумками засідання Північноатлантичної ради генсек НАТО Єнс Столтенберг.
РФ не має наміру вести зі США нові переговори щодо Договору про відкрите небо

РФ не має наміру вести зі США нові переговори щодо Договору про відкрите небо 23.05.2020

Москва не підтримує вимогу Вашингтона щодо проведення нових переговорів щодо Договору про відкрите небо, заявили в МЗС РФ.
Путін затвердив новий уряд Росії: Лавров, Новак та Шойгу зберегли посади

Путін затвердив новий уряд Росії: Лавров, Новак та Шойгу зберегли посади 21.01.2020

Президент Росії Володимир Путін затвердив склад нового уряду РФ під керівництвом Михайла Мішустіна. Глава МЗС Сергій Лавров, міністр енергетики Олександр Новак та міністр оборони Сергій Шойгу зберегли свої посади.

Новий прем'єр РФ Михайло Мішустін: митник з психологією силовика

Новий прем'єр РФ Михайло Мішустін: митник з психологією силовика 16.01.2020

Інженер, хокеїст, відданий виконавець... Які ще характеристики дають новому главі уряду Росії Михайлу Мішустіну, DW з'ясувала у експертів.
Володимир Путін призначив Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії

Володимир Путін призначив Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії 16.01.2020

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення Михайла Мішустіна прем'єр-міністром РФ. Іншим указом він створив посаду заступника голови Ради безпеки РФ, на яку призначив екс-прем'єра Дмитра Медвєдєва.
Німецький політолог: Путін залишиться при владі, але на іншій посаді

Німецький політолог: Путін залишиться при владі, але на іншій посаді 16.01.2020

Що означають для російської внутрішньої і зовнішньої політики зміни до конституції РФ, запропоновані Володимиром Путіним, пояснив в інтерв'ю DW політолог Фабіан Буркгардт.
Російський уряд іде у відставку

Російський уряд іде у відставку 15.01.2020

Уряд Росії подає у відставку. Про це повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв. Відповідна заява була зроблена після пропозиції Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ.

В уряді РФ розраховують добудувати Північний потік-2 до кінця 2020 року

В уряді РФ розраховують добудувати "Північний потік-2" до кінця 2020 року 27.12.2019

Російський трубоукладач "Академік Черський", який можуть залучити до будівництва "Північного потоку-2", наразі перебуває на Далекому Сході. Його ще потрібно дообладнати для робіт у Балтійському морі.
DW відкидає звинувачення комісії Держдуми у втручанні в справи Росії

DW відкидає звинувачення комісії Держдуми у втручанні в справи Росії 27.09.2019

Комісія Держдуми РФ закличе уряд Росії відкликати ліцензію медіакомпанії Deutsche Welle на роботу в країні, мотивуючи це втручанням у внутрішні справи Росії. DW відкинула ці звинувачення.
Сенатори США представили законопроект про посилення санкцій щодо РФ

Сенатори США представили законопроект про посилення санкцій щодо РФ 02.08.2018

Група сенаторів республіканців і демократів у США пропонують жорсткіше покарати Росію за спроби втручання у вибори, а також за дії в Сирії та Україні.

Уряд Росії готує нові санкції проти України - ЗМІ

Уряд Росії готує нові санкції проти України - ЗМІ 19.07.2018

Як повідомляє видання "Коммерсант", нові російські санкції проти України можуть заторкнути кількасот фізичних осіб і близько 100 компаній.

Націоналізований завод Порошенка у Криму перевели під контроль Москви

"Націоналізований" завод Порошенка у Криму перевели під контроль Москви 02.02.2018

Влада РФ інтегрує загарбане підприємство до свого оборонно-промислового комплексу.
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