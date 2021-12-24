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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "уряд Росії".
Уряд Російської Федерації складається з голови уряду РФ, його заступників та федеральних міністрів. Голова уряду РФ призначається президентом Російської Федерації за згодою Державної Думи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.