 Уряд Німеччини хоче захищати концерни від ″ворожих поглинань″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Уряд Німеччини хоче захищати концерни від "ворожих поглинань"

Уряд ФРН хоче допомагати інвестиціями великим німецьким корпораціям при загрозі їхнього поглинання іноземними гравцями, заявив міністр економіки. Це має посилити німецький бізнес у конкуренції з Китаю та США.

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр

Німецький уряд хоче надавати державну підтримку великим підприємствам у разі потреби для запобігання їхньому поглинанню з боку іноземних гравців. Про це у вівторок, 6 лютого, під час презентації "Національної промислової стратегії-2030" заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier). Передбачається, що в окремих випадках держава буде рятувати стратегічно важливі концерни та надавати їм інвестиції, якщо їм загрожуватиме продаж іноземцям, наголосив міністр. З цією метою він пропонує створити спеціальний фонд.

Як приклади міністр навів виробника робототехніки Kuka з Аугсбурга, власником якого зараз є китайська компанія Midea. За словами Альтмаєра, конкуренція між Азією, США та Європою вимагає створення нових "національних європейських чемпіонів". Конкуренція німецьких компаній має бути посилена завдяки доступним цінам на енергію та низьким податкам, наголосив міністр.

DW.COM

Китайська державна компанія SGCC не змогла придбати 20 відсотків акцій оператора електромереж у Німеччині 50Hertz. На заваді стала позиція уряду ФРН. (27.07.2018)

Заступник глави Китаю говорив на економічному форумі в Давосі про вільну торгівлю та міжнародну співпрацю. Утім, торговельні конфлікти з КНР можуть тривати ще десятиліття. (25.01.2019)

Особливо з огляду на конкуренцію з боку Китаю таким чином, за словами міністра, мають бути закладені підвалини для добробуту та збереження робочих місць. Він нагадав про великий потенціал у розвитку таких галузей у Німеччині, як електромобілі, штучний інтелект та дигіталізація.

Альтмаєр зазначив, що занепокоєння викликає факт, що у Німеччині майже не з'являються нові великі корпорації, а "колишні лідери світового ринку, такі як AEG або Grundig, вже давно втратили свої позиції". Тим часом, за його словами, у США та Китаю за останні 20 років з'явилось багато нових великих компаній. Він закликав політиків, підприємців, асоціації та профспілки до обговорення промислової стратегії.

Дивитись відео 01:25
Now live
01:25 хв

Електромобілі: німці кидають виклик Tesla і китайцям (07.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Електромобілі: німці кидають виклик Tesla і китайцям (07.09.2018)  

Також за темою

Weltwirtschaftsforum 2019 in Davos | Wang Qishan, Vizepräsident China

Давос-2019: новий погляд на Китай 25.01.2019

Заступник глави Китаю говорив на економічному форумі в Давосі про вільну торгівлю та міжнародну співпрацю. Утім, торговельні конфлікти з КНР можуть тривати ще десятиліття.

Deutschland Wirtschaft Symbolbild Wachstum Konjunktur Eurozone

ВВП Німеччини торік зріс на 1,5 відсотка 15.01.2019

Експерти незадоволені темпами зростання економіки минулого року. ВВП зріс менш ніж на два відсотки. Водночас, Німеччина має високий профіцит бюджету.

Deutschland Berlin Autonomer Bus auf dem Charite Gelände

Самокеровані автомобілі: США і Німеччина - лідери за кількістю патентів 14.11.2018

Європа випереджає Америку та Азію за кількістю заявок на патенти, які пов'язані із самокерованими автомобілями. Серез окремо узятих країн лідерство - за США.

Реклама

Докладно

Уляна Супрун

Чому суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра

Що означає на практиці відсторонення Уляни Супрун від керівництва міністерством охорони здоров'я? 

Швидко та якісно: як будують німці?

Німецька гарантія якості: як будують житло у ФРН (відео)

Будувати багато, швидко та якісно: як це вдається німецьким фахівцям? Дивіться у сюжеті DW. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  