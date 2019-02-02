Уряд Німеччини хоче захищати концерни від "ворожих поглинань"

Німецький уряд хоче надавати державну підтримку великим підприємствам у разі потреби для запобігання їхньому поглинанню з боку іноземних гравців. Про це у вівторок, 6 лютого, під час презентації "Національної промислової стратегії-2030" заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier). Передбачається, що в окремих випадках держава буде рятувати стратегічно важливі концерни та надавати їм інвестиції, якщо їм загрожуватиме продаж іноземцям, наголосив міністр. З цією метою він пропонує створити спеціальний фонд.

Як приклади міністр навів виробника робототехніки Kuka з Аугсбурга, власником якого зараз є китайська компанія Midea. За словами Альтмаєра, конкуренція між Азією, США та Європою вимагає створення нових "національних європейських чемпіонів". Конкуренція німецьких компаній має бути посилена завдяки доступним цінам на енергію та низьким податкам, наголосив міністр.

Особливо з огляду на конкуренцію з боку Китаю таким чином, за словами міністра, мають бути закладені підвалини для добробуту та збереження робочих місць. Він нагадав про великий потенціал у розвитку таких галузей у Німеччині, як електромобілі, штучний інтелект та дигіталізація.

Альтмаєр зазначив, що занепокоєння викликає факт, що у Німеччині майже не з'являються нові великі корпорації, а "колишні лідери світового ринку, такі як AEG або Grundig, вже давно втратили свої позиції". Тим часом, за його словами, у США та Китаю за останні 20 років з'явилось багато нових великих компаній. Він закликав політиків, підприємців, асоціації та профспілки до обговорення промислової стратегії.