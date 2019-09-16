 Уряд Німеччини схвалив експорт зброї на рекордні 8 мільярдів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Уряд Німеччини схвалив експорт зброї на рекордні 8 мільярдів євро

Суттєве збільшення вартості виданих дозволів на продаж зброї викликало критику Зелених і лівих політиків Німеччини.

Автомат HK G36 (Heckler and Koch) вирбництва Німеччини

За останній рік вартість експортних дозволів на зброю у Німеччині майже подвоїлася

Обсяги дозволів на експорт, виданих німецьким виробникам зброї, зросли після трьох років спаду. Ці дані у середу, 8 січня, оприлюднила депутатка Бундестагу від партії "Союз 90/Зелені" Катя Койль (Katja Keul), посилаючись на відповідь міністерства економіки Німеччини на її запит. У порівнянні з попереднім роком вартість експортних дозволів майже подвоїлася - з 4,824 до 8,015 мільярда євро. Третина дозволів видана на продаж за кордон бойової зброї, інші - на іншу військову техніку.

Уже в грудні 2019 року був побитий рекорд у 7,859 мільярда євро, встановлений чотирма роками раніше. Тепер же подолана планка у вісім мільярдів. Найбільшими з погоджених урядом є поставки в Угорщину (1,77 мільярда євро), Єгипет (802 мільйони євро) та США (483 мільйони євро).

DW.COM

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що ембарго на експорт озброєння до Туреччини тільки зміцнить його країну. Мевлют Чавушоглу також не виключив відкриття країною кордонів для біженців, які прагнуть до Європи. (13.10.2019)

За підсумками останніх п'яти років Німеччина стала четвертим найбільшим експортером зброї в світі, свідчать дані Стокгольмського інституту проблем миру SIPRI. (11.03.2019)

Зелені та ліві наполягають на обмеженні експорту зброї

Опозиційні партії Німеччини критикують федеральний уряд за видачу дозволів на експорт у треті країни - за межами ЄС і НАТО, - режими яких беруть участь у регіональних конфліктах і звинувачуються в порушенні прав людини. Алжир, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Індонезія входять в першу десятку покупців продукції німецьких оборонних концернів.

Авторка запиту до міністерства економіки Німеччини депутатка Бундестагу Катя Койль зазначає, що експорт  зброї в треті країни за рік майже подвоївся. Хоча частка цього експорту в загальному обсязі в 2019 році знизилась з 52,8 відсотка до 44,1 відсотка.

У грудні 2019 року уряд ФРН зупинила поставки зброї до Туреччини через участь країни у конфлікті в Сирії. Таке ж рішення ухвалила Франція.

Нагадаємо, 7 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко дорікнув Німеччині тим, що вона, експортуючи зброю до багатьох країн світу, до цього часу не експортує її в Україну. "Просто проаналізуйте, куди Німеччина експортує зброю. Чому не нам? Ми - може й неідеальна, але цілком демократична держава, яка вимушена захищатися. Не можна це не враховувати", - заявив глава українського МЗС в інтерв'ю газеті Bild.

Дивитись відео 02:52

Світ не хоче війни, але озброюється - нова доповідь SIPRI (12.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Світ не хоче війни, але озброюється - нова доповідь SIPRI (12.12.2017)  

Також за темою

Symbolbild Deutschland Waffenexporte

У Євросоюзі домовилися посилити контроль за експортом зброї 16.09.2019

Країни-члени Європейського Союзу щороку оприлюднюватимуть дані про експорт зброї. Інформацію публікуватимуть в інтернеті у вигляді спільного щорічного звіту.

Außenminister Maas in Japan

МЗС ФРН проти одностороннього виведення ядерної зброї з Німеччини 22.11.2019

Якщо ядерна зброя має зникнути, то вона має зникнути скрізь, а не лише в одній країні, вважає глава МЗС Німеччини Гайко Маас. Міністр при цьому висловився за необхідність ядерного роззброєння.

Deutsche Rüstungsexporte

Німеччина у першому півріччі 2019 року вдвічі наростила експорт озброєнь 11.07.2019

Порівняно з першим півріччям минулого року Німеччина більш ніж вдвічі збільшила експорт озброєнь - було укладено контрактів на суму у 5,3 мільярда євро.

Реклама

Докладно

На місці падіння літака Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії Україні поблизу Тегерана

Експерт виключає версію збиття українського літака ракетою

Експерт з питань авіації Джефрі Томас розповів про ймовірні причини катастрофи в інтерв'ю DW.  

Початок газогону Eugal в Любміні неподалік Грайфсвальда

Як Росія перекидає газ із "Північного потоку-2"

"Газпром" перекидає газ із "Північного потоку", щоб той не простоював, але гроші все одно втрачає.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  