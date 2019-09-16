Уряд Німеччини схвалив експорт зброї на рекордні 8 мільярдів євро

Обсяги дозволів на експорт, виданих німецьким виробникам зброї, зросли після трьох років спаду. Ці дані у середу, 8 січня, оприлюднила депутатка Бундестагу від партії "Союз 90/Зелені" Катя Койль (Katja Keul), посилаючись на відповідь міністерства економіки Німеччини на її запит. У порівнянні з попереднім роком вартість експортних дозволів майже подвоїлася - з 4,824 до 8,015 мільярда євро. Третина дозволів видана на продаж за кордон бойової зброї, інші - на іншу військову техніку.

Уже в грудні 2019 року був побитий рекорд у 7,859 мільярда євро, встановлений чотирма роками раніше. Тепер же подолана планка у вісім мільярдів. Найбільшими з погоджених урядом є поставки в Угорщину (1,77 мільярда євро), Єгипет (802 мільйони євро) та США (483 мільйони євро).

Зелені та ліві наполягають на обмеженні експорту зброї

Опозиційні партії Німеччини критикують федеральний уряд за видачу дозволів на експорт у треті країни - за межами ЄС і НАТО, - режими яких беруть участь у регіональних конфліктах і звинувачуються в порушенні прав людини. Алжир, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Індонезія входять в першу десятку покупців продукції німецьких оборонних концернів.

Авторка запиту до міністерства економіки Німеччини депутатка Бундестагу Катя Койль зазначає, що експорт зброї в треті країни за рік майже подвоївся. Хоча частка цього експорту в загальному обсязі в 2019 році знизилась з 52,8 відсотка до 44,1 відсотка.

У грудні 2019 року уряд ФРН зупинила поставки зброї до Туреччини через участь країни у конфлікті в Сирії. Таке ж рішення ухвалила Франція.

Нагадаємо, 7 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко дорікнув Німеччині тим, що вона, експортуючи зброю до багатьох країн світу, до цього часу не експортує її в Україну. "Просто проаналізуйте, куди Німеччина експортує зброю. Чому не нам? Ми - може й неідеальна, але цілком демократична держава, яка вимушена захищатися. Не можна це не враховувати", - заявив глава українського МЗС в інтерв'ю газеті Bild.