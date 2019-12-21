 Уряд Німеччини критикує санкції США проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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Новини

Уряд Німеччини критикує санкції США проти "Північного потоку-2"

Американські санкції проти будівництва російського газогону завдають удару по німецьких та європейських підприємствах, заявив уряд ФРН. При цьому вони не зупинять будівництво, а лише затримають його, вважають в СДПН.

Німецький уряд відкидає запроваджені США санкції проти Північного потоку-2

Німецький уряд відкидає запроваджені США санкції проти "Північного потоку-2"

Німеччина виступає проти американських санкції, запроваджених проти будівництва російського газогону "Північний потік-2". "Федеральний уряд відкидає такі екстериторіальні санкції. Вони завдають удару німецьким та європейським підприємствам та втручаються у наші внутрішні справи", - заявила вранці у суботу, 21 грудня, заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), цитує агенція dpa.

З огляду на переговори між Україною та Росією щодо транзиту російського газу через Україну до ЄС "такі американські заходи, які передусім покликані захищати Україну, є особливо незрозумілими", додала представниця уряду.

Не згодні із санкціями проти російського газогону і в Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН). "Цей односторонній крок є тягарем для двосторонніх відносин. Запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її", - наголосив зовнішньополітичний речник СДПН Нільс Шмід (Nils Schmid).

DW.COM

На переговорах у Берліні глава МЗС України критикував газопровідний проєкт, а його німецький колега - екстериторіальні санкції США проти фірм, що беруть участь у його реалізації. (20.12.2019)

США запровадили санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Ці компанії вже припиняють свою роботу. (21.12.2019)

Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що знаходиться на території США, будуть заморожені. Міністерство фінансів США уточнило, що санкції набувають чинності негайно.

Нагадаємо, що над проєктом "Північний потік-2" працює низка російських і європейських компаній. Газопровід має бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже діючим "Північним потоком". Усі країни, у територіальних водах яких проходитиме "Північний потік-2", вже надали дозволи на його прокладення. Загальна протяжність газопроводу складає 1230 кілометрів, з них в німецьких територіальних водах проходять 58.

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Санкціям США щодо "Північного потоку-2" таки бути? (12.12.2019)

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