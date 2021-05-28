 Уряд Нідерландів оголосив про закінчення локдауну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2021

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Новини

Уряд Нідерландів оголосив про закінчення локдауну

З 5 червня музеї, театри та кінотеатри у Нідерландах зможуть знову відкритись і приймати обмежену кількість відвідувачів.

Люди гуляють вулицями нідерландського міста Наймеґен

Люди гуляють вулицями нідерландського міста Наймеґен

Уряд Нідерландів оголосив про фактичне припинення локдауну. З огляду на стрімке падіння кількості інфікувань коронавірусом, майже всі заклади зможуть відкритися з 5 червня, але за чітких умов,  заявив прем'єр-міністр Марк Рютте у п'ятницю ввечері, 28 травня.

"Це великий момент", - сказав він. З 5 червня музеї, театри та кінотеатри можуть знову відкритись і прийняти обмежену кількість відвідувачів. Ресторани також можуть обслуговувати гостей у приміщенні за певних умов, і час їхньої роботи буде продовжено до 22:00.

Водночас охочі відвідати більші ресторани, театри та музеї зможуть це зробити за умови отримання негативного результату тесту на коронавірус, пише агенція dpa.

Також жителям країни дозволять запрошувати додому чотирьох гостей замість наразі дозволених двох. Ще будуть значні послаблення у спорті.

Водночас робота дискотек та нічних клубів буде все ще заборонена, так само як і проведення ярмарків. 

Нагадаємо, в середині грудня в Нідерландах ввели жорсткий локдаун, який послаблювали у два етапи.

Протягом останніх трьох тижнів у країні зменшується кількість нових інфікувань та госпіталізацій. При цьому майже половина населення вже отримала принаймні першу дозу щеплення від коронавірусу, а понад 15 відсотків вже повністю вакциновані.

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