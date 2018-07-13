Уряд Лівії відмовляється споруджувати центри для біженців

Прем'єр-міністр уряду національної єдності Лівії Фаїз аль-Сарадж рішуче відкинув пропозицію Євросоюзу створити в цій північноафриканській країні центри для прийому біженців. Про це аль-Сарадж заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому в п'ятницю, 20 липня. "Ми абсолютно проти того, що Європа хоче цілком офіційно розмістити у нас нелегальних мігрантів, котрих не бажають бачити в самому Євросоюзі", - зазначив лівійський прем'єр.

Так само Лівія не згодна отримувати від ЄС кошти на спорудження та експлуатацію таких центрів, наголосив він. "Ми не будемо укладати з ЄС жодних угод за гроші задля прийому нелегальних мігрантів", - підкреслив Фаїз аль-Сарадж.

На тлі цього лівійський прем'єр зауважив, що Лівія - лише транзитна країна для мігрантів, що прагнуть потрапити до Європи. Тож ЄС варто "більше говорити з країнами", звідки йде основний потік біженців та "посилювати тиск" саме там, зазначив глава сирійського уряду.

Так само Фаїз аль-Сарадж висловив подив через те, що зараз в Євросоюзі "вже ніхто не хоче приймати мігрантів", водночас пропонуючи зробити це Лівії, котра має розмістити у себе сотні тисяч шукачів притулку.

Попри незгоду співпрацювати з ЄС у питанні спорудження центрів для розміщення біженців, Фаїз аль-Сарадж закликав Євросоюз до спільної боротьби з контрабандистами. Сама мережа нелегальних перевізників людей є міжнародною, тож тут потрібні глобальні зусилля, підкреслив аль-Сарадж.

Він також вказав на те, що на берегову охорону Лівії припадає основний тягар щодо протидії контрабандистам і порятунку людей. Тож, на думку лівійського лідера, ЄС має надати Тріполі технічну і фінансову підтримку саме в цій галузі, щоб покласти край діяльності контрабандистів на початковому етапі.

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