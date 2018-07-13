 Уряд Лівії відмовляється споруджувати центри для біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

Уряд Лівії відмовляється споруджувати центри для біженців

Європейському Союзу слід вирішувати проблему нелегальних мігрантів у тих країнах, звідки ці люди походять, а не намагатися перекинути тягар біженців на Лівію, вважає прем'єр Лівії Фаїз аль-Сарадж.

Лівія

Лівійський прем'єр Фаїз аль-Сарадж вважає, що на берегову охору Лівії припадає головний тягар щодо боротьби з контрабандистами

Прем'єр-міністр уряду національної єдності Лівії Фаїз аль-Сарадж рішуче відкинув пропозицію Євросоюзу створити в цій північноафриканській країні центри для прийому біженців. Про це аль-Сарадж заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому в п'ятницю, 20 липня. "Ми абсолютно проти того, що Європа хоче цілком офіційно розмістити у нас нелегальних мігрантів, котрих не бажають бачити в самому Євросоюзі", - зазначив лівійський прем'єр.

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Чергова аварія переповненого човна з мігрантами, судячи з усього, завершилась численними жертвами. У береговій охороні заявляють, що могли загинути близько ста осіб. (29.06.2018)

Лівія та Італія не знаходять згоди щодо мігрантської політики. Тим часом у Середземному морі досі перебуває рятувальний човен з двома сотнями біженців, який не хоче приймати жодна країна. (26.06.2018)

Італія надасть додаткові кораблі береговій охороні Лівії для перехоплення нелегальних мігрантів, що дістаються Європи морем. (03.07.2018)

Середземноморські країни ЄС хором відмовляють суднам благодійних організацій із порятованими мігрантами у заході в свої порти. Неурядовим організаціям закидають потурання контрабандистам. (28.06.2018)

Так само Лівія не згодна отримувати від ЄС кошти на спорудження та експлуатацію таких центрів, наголосив він. "Ми не будемо укладати з ЄС жодних угод за гроші задля прийому нелегальних мігрантів", - підкреслив Фаїз аль-Сарадж.

На тлі цього лівійський прем'єр зауважив, що Лівія - лише транзитна країна для мігрантів, що прагнуть потрапити до Європи. Тож ЄС варто "більше говорити з країнами", звідки йде основний потік біженців та "посилювати тиск" саме там, зазначив глава сирійського уряду.

Так само Фаїз аль-Сарадж висловив подив через те, що зараз в Євросоюзі "вже ніхто не хоче приймати мігрантів", водночас пропонуючи зробити це Лівії, котра має розмістити у себе сотні тисяч шукачів притулку.

Попри незгоду співпрацювати з ЄС у питанні спорудження центрів для розміщення біженців, Фаїз аль-Сарадж закликав Євросоюз до спільної боротьби з контрабандистами. Сама мережа нелегальних перевізників людей є міжнародною, тож тут потрібні глобальні зусилля, підкреслив аль-Сарадж.

Він також вказав на те, що на берегову охорону Лівії припадає основний тягар щодо протидії контрабандистам і порятунку людей. Тож, на думку лівійського лідера, ЄС має надати Тріполі технічну і фінансову підтримку саме в цій галузі, щоб покласти край діяльності контрабандистів на початковому етапі.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


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Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)

DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

Аудіо й відео до теми

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)  

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