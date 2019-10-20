Уряд Лівану ухвалив пакет реформ на тлі масових протестів

Уряд Лівану у понеділок, 21 жовтня, підтримав план реформ, запропонований прем'єр-міністром країни Саадом Харірі. Таким чином керівництво країни хоче заспокоїти протестувальників, які беруть участь у масових акціях проти корупції та непотизму, повідомляє агенція новин dpa.

Ухвалені урядом заходи передбачають скорочення зарплат міністрів і парламентарів удвічі. Також планується закриття або об'єднання деяких державних установ. Крім того, прем'єр Харірі пообіцяв не запроваджувати нові податки в наступному році. За його твердженнями, саме демонстрації посприяли затвердженню пакета реформ.

Утім, протестувальники у столиці країни Бейруті були незадоволені оголошеними Харірі реформами та вимагали відставки уряду. Протестувальники казали, що не довіряють кабінету міністрів, назвавши запропоновані реформи "знеболювальним".

Протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про запровадження збору на користування месенджерами, як-от WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 0,20 долара США на день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не припинилися.

18 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі пообіцяв громадянам під час телевізійного звернення покращення ситуації.

Як повідомлялося, реагуючи на вимоги вулиці, урядову коаліцію залишила християнська партія "Ліванські сили". Від портфелів в уряді відмовилися віцепрем'єр-міністр та кілька міністрів від цієї партії.