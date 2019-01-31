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Саад Харірі

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Саад Харірі - ліванський мільярдер, політичний діяч, колишній прем'єр-міністр Лівану.

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Докладно

Саад Харірі знову став прем'єр-міністром Лівану

Експрем'єр Лівану Харірі знову очолив уряд на тлі кризи

Експрем'єр Лівану Харірі знову очолив уряд на тлі кризи

Президент Лівану попросив колишнього прем'єра Саада Харірі знову очолити і сформувати новий уряд країни.
Політика22 жовтня 2020 р.
Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі повідомив, що йде у відставку

Прем'єр Лівану оголосив про відставку на тлі протестів

Прем'єр Лівану оголосив про відставку на тлі протестів

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі заявив про відставку у відповідь на тривалі протести у країні.
Політика29 жовтня 2019 р.
Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі на зустрічі із міністрами, які підтримали його план реформ

Уряд Лівану ухвалив пакет реформ на тлі масових протестів

Уряд Лівану ухвалив пакет реформ на тлі масових протестів

Уряд Лівану підтримав план реформ, запропонований прем'єр-міністром країни Саадом Харірі.
Політика21 жовтня 2019 р.
Учасники акції протесту в Бейруті

Сотні тисяч ліванців вийшли на антиурядові акції протесту

Сотні тисяч ліванців вийшли на антиурядові акції протесту

Масштабні акції протесту відбулися в столиці країни Бейруті та в інших містах. В уряді обіцяють реформи.
Політика20 жовтня 2019 р.
Акції протесту в Лівані

У Лівані не вщухають масові антиурядові протести

У Лівані не вщухають масові антиурядові протести

У Бейруті сталися сутички між мітингарями та поліцією.
Політика18 жовтня 2019 р.
Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі

У Лівані нарешті сформували уряд

У Лівані нарешті сформували уряд

Три портфелі в новому уряді отримали представники "Хезболли", яку США визнали терористичною організацією.
Політика31 січня 2019 р.
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