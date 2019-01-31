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Саад Харірі
Тема
Саад Харірі - ліванський мільярдер, політичний діяч, колишній прем'єр-міністр Лівану.
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Докладно
Експрем'єр Лівану Харірі знову очолив уряд на тлі кризи
Експрем'єр Лівану Харірі знову очолив уряд на тлі кризи
Президент Лівану попросив колишнього прем'єра Саада Харірі знову очолити і сформувати новий уряд країни.
Політика
22.10.2020
22 жовтня 2020 р.
Прем'єр Лівану оголосив про відставку на тлі протестів
Прем'єр Лівану оголосив про відставку на тлі протестів
Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі заявив про відставку у відповідь на тривалі протести у країні.
Політика
29.10.2019
29 жовтня 2019 р.
Уряд Лівану ухвалив пакет реформ на тлі масових протестів
Уряд Лівану ухвалив пакет реформ на тлі масових протестів
Уряд Лівану підтримав план реформ, запропонований прем'єр-міністром країни Саадом Харірі.
Політика
21.10.2019
21 жовтня 2019 р.
Сотні тисяч ліванців вийшли на антиурядові акції протесту
Сотні тисяч ліванців вийшли на антиурядові акції протесту
Масштабні акції протесту відбулися в столиці країни Бейруті та в інших містах. В уряді обіцяють реформи.
Політика
20.10.2019
20 жовтня 2019 р.
У Лівані не вщухають масові антиурядові протести
У Лівані не вщухають масові антиурядові протести
У Бейруті сталися сутички між мітингарями та поліцією.
Політика
18.10.2019
18 жовтня 2019 р.
У Лівані нарешті сформували уряд
У Лівані нарешті сформували уряд
Три портфелі в новому уряді отримали представники "Хезболли", яку США визнали терористичною організацією.
Політика
31.01.2019
31 січня 2019 р.
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