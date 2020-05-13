 Уряд запроваджує в Україні з 22 травня ″адаптивний карантин″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2020

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Уряд запроваджує в Україні з 22 травня "адаптивний карантин"

Упродовж місяця в Україні буде чинним запроваджений урядом адаптивний карантин. За планом Кабміну, він враховуватиме ситуацію з епідемією COVID-19 в регіонах країни.

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Український уряд вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин, який триватиме з 22 травня до 22 червня. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні в середу, 20 травня. 

"Пропонується встановити з 22 травня до 22 червня на території України карантин, враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіонах, це так званий адаптивний карантин", - заявив на засіданні уряду  міністр охорони здоров'я Максим Степанов_ цитує агентство "Українські новини".

За його словами, для запровадження чи скасування пом'якшень карантину буде враховуватися низка показників. Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критирій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.

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Відкриття метро та дитячих садків

Також уряд дозволив розпочати з 25 травня роботу метрополітену та дитячих садків за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину. За словами Степанова, з 22 травня будуть дозволені регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні.

Проект постанови було ухвалено з рішенням доопрацювати її протягом наступного дня. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вона буде оприлюднена у четвер, 21 травня. Згідно з документом, рішення про подальше пом'якшення карантину будуть ухвалювати регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Загалом, згідно з планами уряду, передбачено п'ять етапів пом'якшення карантинних обмежень. 22 травня розпочнеться другий з них.

Уряд дозволив роботу 66 пунктів перетину кордону

Також на засіданні Кабінет Міністрів України схвалив відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою. Водночас, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишаться закритими через погану епідеміологічну ситуацію.

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