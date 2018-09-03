Уряд Греції обіцяє громадянам зростання зарплат і зниження податків

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас пообіцяв громадянам країни зростання зарплат та пенсій у найближчі місяці разом з одночасним скороченням податкового тиску. Про це керівник грецького уряду заявив у суботу, 8 вересня, на відкритті Міжнародної торговельної виставки в Салоніках. Обіцяні заходи щодо підвищення рівня життя будуть проводитися за згодою кредиторів. "Ми маємо намір дотримуватися домовленостей (з кредиторами. - Ред.)", - сказав Ципрас, якого цитує агенція новин dpa.

Глава грецького уряду також наголосив, що досягнення тривалої економічної стабільності можливе лише за умови подальших реформ у країні та приходу інвесторів. Ципрас також вказав на результати політики уряду, серед яких економічне зростання та скорочення рівня безробіття впродовж останніх чотирьох років з 27,5 відсотка до 19,1 відсотка. Не виключено, що державі вдасться досягти профіциту бюджету, припустив Ципрас.

Правильність обраного курсу Греції підтвердив і міністр торгівлі США Вілбур Росс, який також відвідав виставку. Росс запевнив, що багато американських фірм готові інвестувати в Грецію, назвавши цю країну "місцем стабільності" в східній частині Середземного моря.

Акції протесту профспілок та націоналістів

Утім, оптимізм прем'єр-міністра Греції поділяють не всі. Профспілки в Салоніках організували акції протесту проти безробіття і політики бюджетної економії, що проводиться урядом. Тисячі людей пройшли вулицями міста, тримаючи в руках транспаранти з засудженням політики уряду.

Крім того, в Салоніках відбулася демонстрація націоналістів, незадоволених рішенням урядів в Афінах і Скоп'є щодо назви Північна Македонія для колишньої югославської республіки.

20 серпня завершилася дія третього пакета фінансової допомоги Греції. Надалі уряд Алексіса Ципраса намір самостійно залучати кошти на ринках капіталу.