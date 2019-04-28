Уряд Венесуели та опозиція проведуть переговори в Норвегії

Уряд Венесуели та опозиція надіслали своїх представників до Норвегії для переговорів щодо врегулювання ситуації в південноамериканській країні. Про це в четвер, 16 травня, повідомили агентства AP та Reuters з посиланням на свої джерела як в уряді, так і в опозиційних колах.

За даними джерел, делегації очолюють венесуельський мінстр інформації Хорхе Родрігес та член контрольованої опозицією Національної асамблеї Сталін Гонсалес. Глава Венесуели Ніколас Мадуро прямо не коментував переговори, проте заявив, що Родрігес виконує "дуже важливу" місію за межами країни.

Нагадаємо, що Європейський Союз планує найближчим часом надіслати до Венесуели свою делегацію, яка має запропонувати шляхи виходу з політичної кризи. Венесуельська опозиція вважає, що Мадуро був незаконно обраний президентом, тоді як останній звинувачує опозиціонерів у тому що вони є маріонетками США, котрі хочуть захопити владу.

Тим часом міністерство транспорту США 15 травня наказало припинити комерційне пасажирське та вантажне авіасполучення між США та Венесуелою. Причиною цього рішення були названі заворушення та насильство біля аеропортів у південноамериканській країні. Чимало міжнародних авіакомпаній вже припинили польоти до Венесуели, проте венесуельські авіакомпанії все ще виконували рейси, зокрема, до Маямі.