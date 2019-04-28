 Уряд Венесуели та опозиція проведуть переговори в Норвегії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2019

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Новини

Уряд Венесуели та опозиція проведуть переговори в Норвегії

Венесуельський уряд та опозиція надіслали делегації до Норвегії, щоб провести там переговори з урегулювання ситуації у країні.

Хорхе Родрігес (ліворуч) та Ніколас Мадуро

Хорхе Родрігес (ліворуч) та Ніколас Мадуро

Уряд Венесуели та опозиція надіслали своїх представників до Норвегії для переговорів щодо врегулювання ситуації в південноамериканській країні. Про це в четвер, 16 травня, повідомили агентства AP та Reuters з посиланням на свої джерела як в уряді, так і в опозиційних колах.

За даними джерел, делегації очолюють венесуельський мінстр інформації Хорхе Родрігес та член контрольованої опозицією Національної асамблеї Сталін Гонсалес. Глава Венесуели Ніколас Мадуро прямо не коментував переговори, проте заявив, що Родрігес виконує "дуже важливу" місію за межами країни.

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Нагадаємо, що Європейський Союз планує найближчим часом надіслати до Венесуели свою делегацію, яка має запропонувати шляхи виходу з політичної кризи. Венесуельська опозиція вважає, що Мадуро був незаконно обраний президентом, тоді як останній звинувачує опозиціонерів у тому що вони є маріонетками США, котрі хочуть захопити владу.

Тим часом міністерство транспорту США 15 травня наказало припинити комерційне пасажирське та вантажне авіасполучення між США та Венесуелою. Причиною цього рішення були названі заворушення та насильство біля аеропортів у південноамериканській країні. Чимало міжнародних авіакомпаній вже припинили польоти до Венесуели, проте венесуельські авіакомпанії все ще виконували рейси, зокрема, до Маямі.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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