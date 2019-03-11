Уряд Венесуели повідомив про відновлення електропостачання

Уряд Венесуели повідомив про повне припинення в країні блекаута, що тривав майже тиждень. "Сьогодні до 100 відсотків відновлено постачання електроенергії на національному рівні", - повідомив у середу, 13 березня, віце-президент і міністр зв'язку та інформації Хорхе Родрігес в ефірі державного телебачення.

Він закликав населення економно витрачати електроенергію та визнав, що у деяких населених пунктах продовжують залишатися проблеми через пошкодження трансформаторів. При цьому, за його словами, з 14 березня буде відновлена трудова діяльність по всій країні. Заняття в школах не проводитимуться ще один день.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро ще 12 березня оголосив в ефірі державного телебачення про "перемогу" у "війні за електрику" з США. Він та його прихильники неодноразово звинувачували Вашингтон і венесуельську опозицію у припиненні електропостачання у 22 з 23 штатів, що тривало з 7 березня. Зокрема, Хорхе Родрігес повідомив про кібератаки на системи контролю гідроелектростанції "Гурі", що виробляє 80 відсотків електроенергії у Венесуелі. Мадуро, в свою чергу, заявив, що США ведуть проти країни "енергетичну війну".

Тим часом венесуельська опозиція вважає причиною енергетичної кризи корупцію чинного уряду, неправильне управління, знос обладнання та відсутність технічних перевірок електростанцій.

Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.