 Уряд Венесуели повідомив про відновлення електропостачання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Уряд Венесуели повідомив про відновлення електропостачання

Постачання електроенергії відновлено до 100 відсотків, повідомили в уряді Венесуели та закликали венесуельців повернутись до праці.

Блекаут у Венесуелі закінчився?

Блекаут у Венесуелі закінчився?

Уряд Венесуели повідомив про повне припинення в країні блекаута, що тривав майже тиждень. "Сьогодні до 100 відсотків відновлено постачання електроенергії на національному рівні", - повідомив у середу, 13 березня, віце-президент і міністр зв'язку та інформації Хорхе Родрігес в ефірі державного телебачення.

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У Венесуелі триває криза навколо поставок гуманітарної допомоги із США. Венесуельська армія приведена в бойову готовність, перекриті кордони з Арубою, Бонайре та Кюрасао. (20.02.2019)

Він закликав населення економно витрачати електроенергію та визнав, що у деяких населених пунктах продовжують залишатися проблеми через пошкодження трансформаторів. При цьому, за його словами, з 14 березня буде відновлена трудова діяльність по всій країні. Заняття в школах не проводитимуться ще один день.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро ще 12 березня оголосив в ефірі державного телебачення про "перемогу" у "війні за електрику" з США. Він та його прихильники неодноразово звинувачували Вашингтон і венесуельську опозицію у припиненні електропостачання у 22 з 23 штатів, що тривало з 7 березня. Зокрема, Хорхе Родрігес повідомив про кібератаки на системи контролю гідроелектростанції "Гурі", що виробляє 80 відсотків електроенергії у Венесуелі. Мадуро, в свою чергу, заявив, що США ведуть проти країни "енергетичну війну".

Тим часом венесуельська опозиція вважає причиною енергетичної кризи корупцію чинного уряду, неправильне управління, знос обладнання та відсутність технічних перевірок електростанцій.

Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

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