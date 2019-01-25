Уряд Венесуели відкинув ультиматум щодо нових виборів у країні

Венесуела відкидає ультиматум європейських держав щодо оголошення упродовж восьми днів нових виборів у країні. Про це у суботу, 26 січня, під час екстреного засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН), присвяченого політичній кризі у Венесуелі, заявив міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса, передає агенція dpa.

"Венесуела не дозволить нікому нав'язувати собі будь-яке рішення або наказ, - заявив він. - Ніхто не встановлюватиме нам крайні терміни чи казатиме, мають бути вибори чи ні". Арреаса додав, що Каракас має "прекрасних друзів", до яких може звернутися за підтримкою. Глава венесуельського МЗС також стверджував, що уряд сподівається на діалог з опозицією країни.

На підтримку уряду Ніколаса Мадуро в Радбезі ООН традиційно стала Росія. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя назвав крайній термін, який європейські країни встановили Венесуелі для оголошення виборів, "абсурдним". У відповідь посол Німеччини при ООН Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) зазначив, що криза у Венесуелі становить "чітку загрозу міжнародному миру", а у виступі Небензі він не почув про потоки біженців з Венесуели та про сусідні з нею країни, які від цього потерпають.

Перед засіданням Росія, Китай, Південна Африка та Екваторіальна Гвінея заблокували запропонований США проект заяви РБ ООН, в якому висловлювалася повна підтримка Національної асамблеї Венесуели як єдиного в країні "демократично обраного інституту". Також Росія намагалася заблокувати проведення самого засідання, однак ця спроба не мала успіху, оскільки 9 з 15 країн-членів РБ ООН проголосували за таке засідання.

Тим часом США підтримують венесуельську опозицію. Під час засідання РБ ООН державний секретар США Майк Помпео закликав інші країни зробити те саме. Він також закликав інші країни припинити торгівлю та фінансові угоди з "режимом Мадуро".

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.