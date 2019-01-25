 Уряд Венесуели відкинув ультиматум щодо нових виборів у країні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Уряд Венесуели відкинув ультиматум щодо нових виборів у країні

Влада Венесуели не дозволить нав'язувати їй проведення нових виборів у певні терміни, заявив під час засідання Радбезу ООН глава МЗС країни. Європейські держави вимагають оголосити вибори в країні протягом восьми днів.

Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса

Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса

Венесуела відкидає ультиматум європейських держав щодо оголошення упродовж восьми днів нових виборів у країні. Про це у суботу, 26 січня, під час екстреного засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН), присвяченого політичній кризі у Венесуелі, заявив міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса, передає агенція dpa.

"Венесуела не дозволить нікому нав'язувати собі будь-яке рішення або наказ, - заявив він. - Ніхто не встановлюватиме нам крайні терміни чи казатиме, мають бути вибори чи ні". Арреаса додав, що Каракас має "прекрасних друзів", до яких може звернутися за підтримкою. Глава венесуельського МЗС також стверджував, що уряд сподівається на діалог з опозицією країни.

DW.COM

Опозиціонер Хуан Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели, закликав народ країни до масових протестів проти Ніколаса Мадуро. (26.01.2019)

Росія намагалася заблокувати проведення засідання Радбезу ООН щодо політичної кризи у Венесуелі, однак безуспішно. Держсекретар США закликав інші країни підтримати "сили свободи". (26.01.2019)

На підтримку уряду Ніколаса Мадуро в Радбезі ООН традиційно стала Росія. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя назвав крайній термін, який європейські країни встановили Венесуелі для оголошення виборів, "абсурдним". У відповідь посол Німеччини при ООН Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) зазначив, що криза у Венесуелі становить "чітку загрозу міжнародному миру", а у виступі Небензі він не почув про потоки біженців з Венесуели та про сусідні з нею країни, які від цього потерпають.

Перед засіданням Росія, Китай, Південна Африка та Екваторіальна Гвінея заблокували запропонований США проект заяви РБ ООН, в якому висловлювалася повна підтримка Національної асамблеї Венесуели як єдиного в країні "демократично обраного інституту". Також Росія намагалася заблокувати проведення самого засідання, однак ця спроба не мала успіху, оскільки 9 з 15 країн-членів РБ ООН проголосували за таке засідання.

Тим часом США підтримують венесуельську опозицію. Під час засідання РБ ООН державний секретар США Майк Помпео закликав інші країни зробити те саме. Він також закликав інші країни припинити торгівлю та фінансові угоди з "режимом Мадуро".

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Також за темою

Bildergalerie Venezuela Proteste

Криза у Венесуелі: США скликають Радбез ООН, Мадуро закриває посольство в США 24.01.2019

Останні події у Венесуелі мають стати предметом обговорення на Раді Безпеки ООН, вирішили у Вашингтоні. У Росії щодо цього - протилежна думка. Тим часом Ніколас Мадуро оголосив про закриття дипустанов країни в США.

UN-Sicherheitsrat in New York | Debatte Sanktionen gegen Eritrea

Помпео в Радбезі ООН закликав інші країни стати на бік опозиції Венесуели 26.01.2019

Росія намагалася заблокувати проведення засідання Радбезу ООН щодо політичної кризи у Венесуелі, однак безуспішно. Держсекретар США закликав інші країни підтримати "сили свободи".

Venezuela Juan Guaido, vorläufiger Präsident in Caracas

Євросоюз закликає до перевиборів у Венесуелі 24.01.2019

Після того, як лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни, Брюссель закликав провести нові вибори у країні. США відмовились виводити з країни своїх дипломатів.

Реклама

Докладно

Прапор з Вергінською зіркою - символом Стародавньої Македонії

Суперечка щодо назви - як виникло македонське питання

Греція та її слов'янська сусідка дійшли згоди у тривалому спорі щодо назви "Македонія". 

Заступник глави КНР Ван Цишань

Давос-2019: новий погляд на Китай

Чи є шанс на швидке завершення торговельної суперечки між США та Китаєм? Відповідь шукають на економічному форумі. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  