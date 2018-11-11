Уряд Великобританії підтримав проект угоди про Brexit

Після понад п'ятигодинного засідання уряду в середу, 14 листопада, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей повідомила, що міністри її кабінету підтримали чорновий варіант угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу. "Я твердо вірю головою і серцем, що це рішення найбільше відповідає інтересам всього Сполученого Королівства", - цитує Терезу Мей інформагенція Reuters. Мей додала, що проект угоди - найкращий, який можна було виробити на переговорах.

Очікується, що цього ж вечора Мей проведе зустріч з Арлін Фостер, головою Демократичної юніоністської партії (ДЮП), яка є союзником консерваторів у парламенті. ДЮП рішуче виступає проти будь-якого варіанту угоди, який надасть Північній Ірландії статус, що буде відмінним від статусу інших частин королівства.

Мей виступить щодо підтриманої урядом угоди в парламенті у четвер, 15 листопада. Очікується, що її опоненти критикуватимуть угоду ще до того, як прочитають її, зазначає Reuters. Зокрема, багато членів Консервативної партії, яку очолює Мей, вважають, що у схваленому проекті угоди Лондон робить забагато поступок Євросоюзу. Мей повинна переконати половину парламенту підтримати угоду.

Брюссель: Значний крок до впорядкованого Brexit

Головний представник від ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє привітав рішення британського уряду та назвав його "віхою". Угода - це "великий крок" до успішного завершення переговорів та впорядкованого виходу Великобританії з ЄС, зазначив Барньє у Брюсселі в середу ввечері. При цьому він запевнив, що в проекті захищено права усіх, кого торкнуться наслідки Brexit. За словами Барньє, у проекті угоди вдалося уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Це питання спробують врегулювати під час 21-місячного перехідного періоду. Якщо ж вирішення проблеми кордону не знайдуть, то перехідний період можуть продовжити, або ж набуде чинності сценарій, за якого все Сполучене Королівство залишиться у митному союзі з ЄС.

Барньє має вранці 15 листопада зустрітися з головою Європейської Ради Дональдом Туском, який повинен скликати екстрений саміт ЄС для схвалення угоди. За словами дипломатів, такий саміт може відбутися 25 листопада.

Нагадаємо, напередодні британські та європейські учасники переговорів заявили про прорив у процесі досягнення домовленостей щодо виходу Великобританії з Євросоюзу.

Референдум щодо Brexit відбувся у 2016 році. Тоді за вихід Великобританії з ЄС проголосували 51,9 відсотка виборців. Великобританії має вийти з ЄС 29 березня 2019 року. До цього часу угода між Брюсселем і Лондоном має бути не тільки укладена, а й ратифікована країнами-членами ЄС. Сама Тереза Мей спочатку виступала проти Brexit, однак нині змушена втілювати цей сценарій в життя.