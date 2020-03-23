Уряд Великобританії жорстко обмежив свободу пересування британців

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про рішення запровадити жорсткі обмеження на свободу пересування для жителів країни. Оголошені в понеділок, 23 березня, суворі заходи покликані сповільнити поширення коронавірусу, запевнив Джонсон, передає агенція новин Reuters.

За словами керівника британського уряду, впродовж трьох наступних тижнів жителі Великобританії мають залишатися вдома, за винятком купівлі продуктів харчування та товарів першої необхідності, дороги на роботу або до лікаря та для здійснення фізичних вправ.

У своєму телевізійному зверненні до нації Джонсон попередив британців, що вони мають утримуватися від зустрічей з друзями або членами сім'ї, які не живуть під одним дахом із ними.

"Відсьогодні я маю дати британському народу дуже просте завдання - ви маєте залишатися вдома", - сказав Джонсон, цитує Reuters. Якщо ж громадяни країни нехтуватимуть цими приписами, то поліція вживатиме відповідних штрафних заходів, попередив прем'єр. Крім того, усі магазини у Великобританії, які продають товари, що не є предметами першої необхідності, згідно з рішенням уряду мають призупинити свою роботу.

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Станом на 23 березня у Великобританії було підтверджено 6650 випадків інфікування коронавірусом SARS-Cov-19, з них 335 випадків виявилися летальними. Лише протягом останньої доби кількість інфікованих в країні зросла майже на тисячу осіб, а 54 особи померло.