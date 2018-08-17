 Уряд Афганістану відхилив пропозицію РФ щодо переговорів із талібами в Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2018

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Новини

Уряд Афганістану відхилив пропозицію РФ щодо переговорів із талібами в Москві

Представники уряду Афганістану не поїдуть на мирні переговори у Москві. Глава МЗС Росії Сергій Лавров анонсував участь у них членів руху "Талібан".

МЗС Афганістану

Будівля МЗС Афганістану

Афганський уряд не надсилатиме делегацію на мирну конференцію в Москві, в якій планують взяти участь і представники радикального ісламістського руху "Талібан". Про це в середу, 22 серпня, повідомив Deutsche Welle речник МЗС Афганістану.

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Речник відомства наголосив, що "ініціатором мирного процесу може виступати лише афганський уряд". З огляду на це, представники Кабула не братимуть участі в будь-яких зустрічах, котрі не проводяться під проводом самого афганського уряду, пояснив речник.

Раніше проведення в Москві переговорів з метою мирного врегулювання збройного протистояння між талібами та афганським урядом запропонували у МЗС РФ. Речник дипломатичного відомства Афганістану наголосив, що його країна підтримує добрі стосунки з Росією. Але проведення мирних переговорів можливе лише тоді, коли "на першому місці будуть інтереси Афганістану", наголосив він.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, представники руху "Талібан" планують взяти участь у мирній конференції в Москві.

Сама конференція запланована на 4 вересня. Для участі в заході Росія запросила 12 країн, у тому числі й США, але Вашингтон відмовився, нагадує інформагенція Reuters.

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