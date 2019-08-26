 Урядова криза в Італії: усунуто важливу перешкоду на шляху до нової коаліції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

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Новини

Урядова криза в Італії: усунуто важливу перешкоду на шляху до нової коаліції

"Рух п'яти зірок" та Демократична партія наблизилися до компромісу в погодженні нової урядової коаліції. Остаточний результат має бути оголошений у середу ввечері.

Джузеппе Конте має всі шанси зберегти посаду прем'єра

Джузеппе Конте має всі шанси зберегти посаду прем'єра

У переговорах між італійськими "Рухом п'яти зірок" та Демократичною партією щодо формування коаліції та нового уряду досягнуто важливого компромісу - соціал-демократи погодилися залишити на посаді прем'єр-міністра чинного главу уряду Джузеппе Конте. Керівний орган Демократичної партії у середу, 28 серпня, прийняв пропозицію лідера політичної сили Ніколи Зінгаретті пристати на вимогу "Руху п'яти зірок" щодо висунення на посаду прем'єра безпартійного, але близького до лівопопулістів Конте.

Враховуючи той факт, що наданий президентом Італії Серджо Матареллою час на визначення особи, яка формуватиме майбутній уряд, спливає ввечері 28 серпня, соціал-демократи очікують, що кандидатуру Конте буде погоджено вже найближчим часом. "Сьогодні в нас буде ім'я майбутнього прем'єр-міністра, після цього на нас очікує багато роботи. Перед нами ще довгий шлях", - заявив лідер парламентської фракції Демократичної партії Граціано Дельріо, цитує агентство dpa.

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Таким чином, соціал-демократи погодилися із озвученим раніше ультиматумом лідера "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо, згідно з яким подальші коаліційні переговори є можливими лише за умови надання посади прем'єра Джузеппе Конте. Переговори тривали вже тиждень і визначення потенційного голови уряду значно знизило шанс можливих дострокових виборів, які були б невідворотними в разі краху перемовин.

Соціологічні опитування свідчать: найвірогіднішим переможцем на цих виборах стала б правопопулістична партія "Ліга" на чолі із міністром внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

Утім, говорити про остаточний компроміс між "Рухом п'яти зірок" та Демократичною партією поки що зарано. Досі не узгоджено, хто посяде пост віце-прем'єра, на який, за словами заступника Зінгаретті Андреа Орландо, претендують соціал-демократи. Орландо наполягає: якщо кандидатуру прем'єра визначає "Рух п'яти зірок", то його заступника мають запропонувати партнери по майбутній коаліції. Однак на цей пост претендує і лідер лівопопулістського руху Луїджі Ді Майо. На шляху майбутньої коаліції може стати і заплановане лівопопулістами онлайн-голосування за неї членами руху. Експерти зазначають, що Ді Майо буде непросто переконати пересічних партійців схвалити новий урядовий альянс. 

Як повідомлялося, 8 серпня віцепрем'єр Італії та лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції, висунув вотум недовіри уряду та наголосив на потребі в нових виборах у країні. Згодом Конте заявив, що йде у відставку.

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