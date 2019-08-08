 Урядова криза в Італії: правляча партія ″Ліга″ висунула вотум недовіри уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2019

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Урядова криза в Італії: правляча партія "Ліга" висунула вотум недовіри уряду

Італійська права партія "Ліга" висунула вотум недовіри до уряду на чолі з прем'єром Джузеппе Конте, до якого вона входить. "Ліга" хоче проведення дочасних виборів.

Віцепрем'єр Італії та лідер правої партії Ліга Маттео Сальвіні хоче провести дочасні вибори

Віцепрем'єр Італії та лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні хоче провести дочасні вибори

Правляча в Італії права партія "Ліга" у п'ятницю, 9 серпня, висунула вотум недовіри до уряду Джузеппе Конте. У "Лізі" заявили, що хочуть, аби цей вотум розглянули якомога швидше. "Ті, хто марнує час, шкодять країні та лише думають, як втриматися на своїх посадах", - цитує агенція Reuters заяву політсили.

Як відомо, до правлячої коаліції входять "Ліга" та "Рух п'яти зірок". Між партнерами нещодавно загострилися протиріччя, зокрема через проєкт швидкісної залізничної гілки між Туріном і французьким містом Ліон.

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Глава МВС Італії заявив, що Росія не дала йому "ні рубля, ні літра горілки". Раніше видання Buzzfeed писало, що правопопулісти намагалися отримати від Москви 65 мільйонів доларів США перед виборами до Європарламенту. (10.07.2019)

Правляча італійська правопопулістська партія "Ліга Півночі" на чолі з Маттео Сальвіні має відшкодувати державі 49 мільйонів євро через корупційний скандал навколо колишнього очільника партії Умберто Боссі. (07.08.2019)

Напередодні віцепрем'єр Італії та лідер "Ліги" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та потребу в нових виборах у країні.

Зараз в Італії тривають парламентські канікули. Керівники фракцій у Сенаті країни зберуться у понеділок, аби вирішити, на коли призначати голосування щодо вотуму недовіри.

Якщо Сенат проголосує за вотум недовіри до уряду Конте, то президент країни Серджо Матарелла спершу спробує знайти компроміс, а якщо це не вдасться, то він вирішуватиме, чи розпускати парламент і призначити нові вибори. Якщо глава італійської держави відмовиться розпускати парламент, то він зможе призначити перехідний технократичний уряд з позапартійних експертів.

Як відомо, на парламентських виборах у березні 2018 року перше місце здобув "Рух п'яти зірок". Згодом його популярність суттєво знизилася, і в останніх опитуваннях "Ліга" випереджає свого коаліційного партнера приблизно удвічі.

 

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