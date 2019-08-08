Урядова криза в Італії: правляча партія "Ліга" висунула вотум недовіри уряду

Правляча в Італії права партія "Ліга" у п'ятницю, 9 серпня, висунула вотум недовіри до уряду Джузеппе Конте. У "Лізі" заявили, що хочуть, аби цей вотум розглянули якомога швидше. "Ті, хто марнує час, шкодять країні та лише думають, як втриматися на своїх посадах", - цитує агенція Reuters заяву політсили.

Як відомо, до правлячої коаліції входять "Ліга" та "Рух п'яти зірок". Між партнерами нещодавно загострилися протиріччя, зокрема через проєкт швидкісної залізничної гілки між Туріном і французьким містом Ліон.

Напередодні віцепрем'єр Італії та лідер "Ліги" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та потребу в нових виборах у країні.

Зараз в Італії тривають парламентські канікули. Керівники фракцій у Сенаті країни зберуться у понеділок, аби вирішити, на коли призначати голосування щодо вотуму недовіри.

Якщо Сенат проголосує за вотум недовіри до уряду Конте, то президент країни Серджо Матарелла спершу спробує знайти компроміс, а якщо це не вдасться, то він вирішуватиме, чи розпускати парламент і призначити нові вибори. Якщо глава італійської держави відмовиться розпускати парламент, то він зможе призначити перехідний технократичний уряд з позапартійних експертів.

Як відомо, на парламентських виборах у березні 2018 року перше місце здобув "Рух п'яти зірок". Згодом його популярність суттєво знизилася, і в останніх опитуваннях "Ліга" випереджає свого коаліційного партнера приблизно удвічі.