Урядова криза в Німеччині: критик Меркель Зеегофер хоче піти з посади міністра

Партнер Анґели Меркель (Angela Merkel) по коаліції, лідер Християнсько-соціального союзу Гoрст Зеегофер (Horst Seehofer) запропонував на переговорах верхівки партії, які проходять у ніч на понеділок, 2 липня, піти з посади міністра внутрішніх справ та голови партії. Про це повідомляє низка інформагенцій із посиланням на джерела у ХСС. За цими даними, Зеегофер запропонував три варіанти розвитку подій: або ХСС схвалює курс Меркель в питанні міграційної політики, або він, як міністр внутрішніх справ, самовільним рішенням закриває кордон для мігрантів, або ж іде з посад в уряді та партії. Інші члени керівництва партії намагаються відмовити його від відставки.

Горст Зеегофер очолює міністерство внутрішніх справ в коаліційному уряді Анґели Меркель близько ста днів. Голова ХСС не погоджується із позицією канцлерки щодо біженців та наполягає на впровадженні прикордонного контролю у Німеччині для запобігання потраплянню в Німеччину тих, хто вже попросив притулку в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігає від односторонніх дій Берліна. Це, на її думку, послабить її позицію в процесі пошуку загальноєвропейського рішення кризи біженців.

На цьому тижні на саміті глав урядів країн ЄС в Брюсселі вдалося досягти прориву в питанні вирішення міграційної кризи. Утім, Горс Зеегофер критично оцінив досягнення компромісу на загальноєвропейському рівні.

Якщо голова МВС, лідер ХСС піде з посади, з уряду Меркель, імовірно, підуть також інші міністри від Християнсько-соціального союзу. Це може означати розпад правлячої коаліції в країні.

Утім, остаточного рішення ще немає. Переговори верхівки ХСС у Мюнхені тривають і після 0 годин понеділка.