Ураган у США: щонайменше семеро загиблих та масштабні руйнування

Внаслідок урагану "Майкл", який днями вдарив по узбережжю штату Флорида та пронісся іншими штатами південного сходу США, станом на вечір, 11 жовтня, загинули щонайменше семеро людей, повідомляє агенція Reuters з посиланням на дані місцевої влади. Смерті зафіксовано у Флориді, Джорджії та Північній Кароліні, серед загиблих - і 11-річна дівчинка. Більшість із цих трагічних випадків спричинена падінням дерев.

Рятувальники продовжують пошуки уцілілих під руїнами будівель, існують побоювання, що кількість жертв зросте. До рятувальної операції залучено військових, для пошуку людей використовують собак та дрони. Перед ураганом попередження про евакуацію отримали понад 375 тисяч людей, але багато хто відмовився від неї, у тому числі 285 людей у населеному пункті Мексико Біч на узбережжі, де саме вдарив ураган.

Багато людей загинули через падіння дерев

Масштаби руйнувань поки що важко оцінити. Через стихію було зруйновано багато будинків, пошкоджені дороги. Сотні тисяч людей залишилися без електропостачання. Більша частина міста Порт-Сент-Джо, що в 19 кілометрах від узбережжя, була затоплена. Постраждалим надається допомога, рятувальники передають їм продукти та ліки.

У притулках перебувають понад шість тисяч людей, але в американському Червоному Хресті повідомили, що їхня кількість може зрости до 20 тисяч. Також через ураган у Мексиканській затоці було на 40 відсотків скорочено видобування нафти та на третину - природного газу, оскільки персонал з платформ евакуювали. Стихійне лихо завдало значної шкоди і сільському господарству. За даними страхових компаній, збитки від негоди сягають восьми мільярдів доларів.

Сила вітру досягала 250 кілометрів на годину

Ураган 4-ої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона досяг узбережжя Флориди 10 жовтня. Швидкість вітру сягала 250 кілометрів на годину, що лише на два кілометри на годину менше, ніж для урагану найвищої, 5-ої категорії. За даними Національної метеорологічної служби США, "Майкл" став найсильнішим ураганом у Флориді з 1851 року. Пересуваючись далі на північний схід до штатів Джорджія, Південна та Північна Кароліна, "Майкл" ослаб до категорії тропічного шторму.