Ураган "Доріан" сягнув найпотужнішої п'ятої категорії

Ураган "Доріан" у неділю, 1 вересня, посилився до найвищої п'ятої категорії потужності за шкалою Саффіра-Сімпсона, повідомляє Національний ураганний центр США.

Очікується, що 1 вересня "Доріан" налетить на декілька островів Абако, які належать до Багамів, з постійною швидкістю у 260 кілометрів за годину. Влада закликала 400-тисячне населення островів до евакуації на вищі частини островів.

Метеорологи побоюються, що центр буревію може тривалий час залишатися над Багамами і завдати великої шкоди, інформує агенція dpa. Далі ураган продовжить свій напрямок до східного узбережжя Флориди. Також метеорологи припускають, що Доріан може попрямувати далі на північ до Джорджії та Південної Кароліни. Також в Національному ураганному центрі опублікували фото із центру урагану.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав жителів прибережних районів підготуватися до наближення урагану "Доріан". Через ураган Трамп скасував свій візит до Польщі на заходи з нагоди 80-тої річниці початку Другої світової війни.

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