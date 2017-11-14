 Ураган ″Доріан″ послабився, але продовжує вирувати над Багамами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2019

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Новини

Ураган "Доріан" послабився, але продовжує вирувати над Багамами

Швидкість буревію "Доріан", який вирує над Багамами, дещо зменшилася. Однак він все одно достатньо сильний, щоб зривати дахи з будинків і виривати дерева.

Внаслідок урагану Доріан висота хвиль на Багамських островах досягла чотирьох метрів

Внаслідок урагану "Доріан" висота хвиль на Багамських островах досягла чотирьох метрів

Ураган "Доріан" у понеділок, 2 вересня, опустився з найвищої, п'ятої до четвертої категорії потужності буревіїв за шкалою Саффіра-Сімпсона. Попри це, Багамські острови продовжують страждати від його сильних вітрів та злив, повідомляє агенція dpa.

"Доріан залишається надзвичайно небезпечним штормом. Зараз у центрі нашої уваги - порятунок, одужання та молитва", - заявив прем'єр-міністр Багамських Островів Г'юберт Мінніс на пресконференції. Він назвав спустошення на островах безпрецедентним".

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До штатів Флорида та Джорджія наближається ураган "Доріан". Нещодавно буревій значно зріс на силі, досягнувши четвертої категорії небезпеки. Влада закликає населення запасатися продуктами та водою. (31.08.2019)

Ураган "Доріан" посилився до найвищої п'ятої категорії. Він насувається на Багамські острови та США. Його швидкість сягає близько 260 кілометрів за годину. (01.09.2019)

Швидкість урагану сповільнилася до 250 кілометрів на годину. "Доріан" налетів на острови Абако, на них бушують сильні зливи та вітер. В оприлюднених в соцмережах відео та на фото видно, як негода повалила стовпи, перекинула автомобілі, а масивні хвилі накочувалися на береги.

Нагадаємо, буревій "Доріан" лютує на Багамських островах з 1 вересня. Внаслідок негоди влада трьох американських штатів оголосила масштабну евакуацію населення на узбережжі Атлантичного океану.

Поки що точний маршрут руху урагану важко передбачити, однак найімовірніше, що найближчими днями він рухатиметься вздовж східного узбережжя США, проходячи повз штати Флорида, Джорджія, Південна й Північна Кароліна, кажуть метеорологи. 

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Потужний ураган "Фрідеріке" обрушився на Європу у четвер, 18 січня. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше восьми людей у Німеччині. Двоє загинули у Нідерландах, та по одній особі - у Бельгії та Італії.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Повалені дерева - найнебезпечніші

    Найчастіше причиною нещасних випадків ставали падіння на людей дерев та різних предметів з будинків, а також дорожньо-транспортні пригоди, спричинені негодою. Водій цього автомобіля у місті Мерс у німецькій землі Північний Рейн - Вестфалія внаслідок падіння дерева дістав тяжкі травми.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Серед жертв стихії - німецький пожежник

    У німецькому місті Бад-Зальцунґен жертвою урагану став 28-річний пожежник. Його вбило повалене вітром дерево у той момент, коли він намагався допомогти жінці, заблокованій іншими деревами у її автомобілі.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Аварії на автошляхах

    Негода спричинила хвилю ДТП на дорогах на заході Німеччині. За даними поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, понад 40 осіб були травмовані в аваріях, які трапились через негоду. У ФРН один водій загинув, втративши контроль над автомобілем, а ще один загинув через дерево, яке впало на дорогу.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Максимальний рівень тривоги у Нідерландах

    У Нідерландах оголосили максимальний рівень тривоги. Пориви вітру в епіцентрі "Фрідеріки" досягали швидкості близько 200 кілометрів на годину. Багато вулиць Амстердама (на фото) були закриті для руху через повалені дерева і зламані гілки.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Кельнський собор - доступ обмежено

    У четвер з міркувань безпеки у зв'язку з ураганом "Фрідеріке" для пішоходів був обмежений доступ до знаменитого Кельнського собору. Адміністрація міста попередила містян та туристів про небезпеку падіння каміння згори. Утім, людей на вулицях міста у четвер було дуже небагато.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Майже "звіяні вітром"

    На цій фотографії - перехожі у німецькому місті Кельні, яких ледь не здуває потужним вітром.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Вантажівки та автобуси "лягали" на бік

    Потужний вітер перекинув кілька автобусів та вантажівок у Північному Рейні - Вестфалії. На фотографії - вантажівка, яку перекинуло ураганом недалеко від міста Бонна.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Транспортний колапс

    У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Далі на шляху урагану - Польща

    "Фрідеріке" рухається на схід Європи і в ніч на п'ятницю досягне території Польщі. Це вже другий шторм, який обрушився на Німеччину в 2018 році. 3 січня в країні вирував ураган "Бурглінд".

    Автор: Максим Сидоржевський


Дивитись відео 01:55

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Ураган "Фрідеріке" лютує у країнах Європи, забираючи людські життя та завдаючи шкоди транспортній та міській інфраструктурі. (18.01.2018)  

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Буревій "Доріан" лютує на Багамських островах. Швидкість вітру місцями досягає майже 300 кілометрів на годину. Тим часом у Флориді, Джорджії та Південній Кароліні влада вирішила евакуювати населення з узбережжя.

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До штатів Флорида та Джорджія наближається ураган "Доріан". Нещодавно буревій значно зріс на силі, досягнувши четвертої категорії небезпеки. Влада закликає населення запасатися продуктами та водою.

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