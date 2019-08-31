Ураган "Доріан" наближається до США: у трьох штатах оголосили евакуацію

Через потужний тропічний буревій "Доріан"влада трьох американських штатів оголосила масштабну евакуацію населення на узбережжі Атлантичного океану. В понеділок, 2 вересня, набудуть чинності накази про евакуацію жителів прибережних зон штатів Флорида та Південна Кароліна. В останньому штаті згідно з наказом губернатора залишити свої домівки доведеться більш ніж 800 тисячам мешканців, передає агенція новин AFP. Евакуювати населення розпорядилася також влада штату Джорджія.

Один з найпотужніших ураганів

Тим часом буревій "Доріан" лютує на Багамських островах. Напередодні він досяг найвищої п'ятої категорії потужності за шкалою Саффіра-Сімпсона. Зафіксована на Багамах швидкість вітру досягала майже 295 кілометрів на годину. Водночас висота хвиль досягла чотирьох метрів. Влада Багамських островів там само провела евакуацію населення з прибережних зон.

На Багамах буревій вже спричинив чимало шкоди

За даними американських метеорологів, така швидкість ураганного вітру зробила "Доріан" другим за потужністю ураганом, зафіксованим у Атлантиці з початку спостережень за буревіями.

Поки що точний маршрут руху урагану важко передбачити, однак найімовірніше, що найближчими днями він рухатиметься вздовж східного узбережжя США, проходячи повз штати Флорида, Джорджія, Південна й Північна Кароліна, кажуть метеорологи.