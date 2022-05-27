 УПЦ МП оголосила про незгоду з патріархом Кирилом та ″повну самостійність″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2022

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Новини

УПЦ МП оголосила про незгоду з патріархом Кирилом та "повну самостійність"

Як постановив Собор УПЦ МП, церква не погоджується з позицією Московського патріарха Кирила щодо війни РФ та стає самостійною і незалежною.

Пошкоджений внаслідок бойовий дій Покровський собор УПЦ МП на Житомирщині

Пошкоджений внаслідок бойовий дій Покровський собор УПЦ МП на Житомирщині

Українська православна церква Московського патріархату засудила війну РФ проти України, виразила незгоду з позицією глави Російської православної церкви патріарха Кирила та заявила про "повну самостійність". Постанову Собору УПЦ МП про це поширила пресслужба церкви ввечері п'ятниці, 27 травня.

 "Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді "Не вбивай!" (Вих.20:13) і висловлює співчуття усім, хто постраждав у війні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, там зазначається, що Собор ухвалив зміни в Статуті про управління УПЦ МП, які свідчать про її "повну самостійність і незалежність". Втім про офіційну автокефалію наразі не йдеться. Жодних деталей про вказані зміни УПЦ МП не оприлюднила.

Також в УПЦ Московського патріархату закликали сторони до продовження переговорів та пошуку "сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття".

В оприлюдненій постанові учасники Собору висловили сподівання щодо налагодження діалогу із Православною церквою України. Водночас у повідомленні повторюється теза про розкол в українському православ'ї, яким в УПЦ МП називають надання автокефалії ПЦУ. А також висловлюється думка про те, що утворення "Православної Церкви України" нібито поглибили "непорозуміння та привели до фізичного протистояння" в Україні.

ПЦУ: Це спроба приховати залежність від Московського патріархату

Речник Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у своєму Facebook висловив думку, що "самостійність і незалежність УПЦ" фактично проголошена цією церквою ще 1990 року, а тому "ніякого принципово нового статусу не оголошено". "Собор ні слова не сказав про автокефалію - навіть про теоретичне бажання її досягнення", - вказав речник ПЦУ.

На його думку, такі зміни статуту є спробами приховати те, що "УПЦ" насправді залишається в юрисдикції Московського Патріархату.

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