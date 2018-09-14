 УПЦ МП: Ми не визнаємо нову помісну церкву України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

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Новини

УПЦ МП: Ми не визнаємо нову помісну церкву України

УПЦ МП погрожує можливій помісній православній церкві в Україні невизнанням, а Вселенському патріархатові - припиненням молитовного спілкування.

Українська помісна церква ще не створена, а вже розкритикована РПЦ

Українська помісна церква ще не створена, а вже розкритикована РПЦ та її доньками

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) вважають, що жодна інша помісна церква не визнає автокефалію України після отримання томосу від Константинополя. Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", оприлюдненому у вівторок, 18 вересня, сказав керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський та Броварський Антоній (Паканич).

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Глава УПЦ КП Філарет пояснив, яким чином храми Московського патріархату можуть перейти у підпорядкування УПЦ після томоса про автокефалію. Він наголосив, що про захоплення храмів силою не йдеться. (02.08.2018)

Україна отримала реальний шанс на канонічну автокефальну православну церкву, в тому числі й внаслідок помилки патріарха РПЦ Кирила. Проте Києву радіти ще зарано, вважають експерти. (14.09.2018)

Він зазначив, що його церква вважає дії Константинополя з надання томосу про автокефалію єдиній українській помісній церкві незаконними і неканонічними. "Я знаю, що не тільки наша церква не визнає цього, а й інші помісні православні церкви", - зазначив Антоній. Він також допустив, що через це УПЦ МП та її материнська структура, Російська православна церква можуть припинити молитовне спілкування зі Вселенським патріархатом.

Також він вважає, що у предстоятеля УПЦ Київського патріархату (УПЦ КП) Філарета (Денисенка) немає прямого спілкування з Константинополем. "Можливо, буде створено український екзархат Константинопольського патріархату", - допустив представник УПЦ МП. 

В оприлюдненому напередодні інтерв'ю Філарет своєю чергою заявив, що після отримання автокефалії українська православна церква стане найбільшою в світі, випередивши російську РПЦ.

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Три кроки до незалежної української церкви

Посилання в інтернеті

Митрополит УПЦ МП Антоній: Наші люди будуть захищати свої храми

Аудіо й відео до теми

Три кроки до незалежної української церкви  

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