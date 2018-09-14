УПЦ МП: Ми не визнаємо нову помісну церкву України

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) вважають, що жодна інша помісна церква не визнає автокефалію України після отримання томосу від Константинополя. Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", оприлюдненому у вівторок, 18 вересня, сказав керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський та Броварський Антоній (Паканич).

Він зазначив, що його церква вважає дії Константинополя з надання томосу про автокефалію єдиній українській помісній церкві незаконними і неканонічними. "Я знаю, що не тільки наша церква не визнає цього, а й інші помісні православні церкви", - зазначив Антоній. Він також допустив, що через це УПЦ МП та її материнська структура, Російська православна церква можуть припинити молитовне спілкування зі Вселенським патріархатом.

Також він вважає, що у предстоятеля УПЦ Київського патріархату (УПЦ КП) Філарета (Денисенка) немає прямого спілкування з Константинополем. "Можливо, буде створено український екзархат Константинопольського патріархату", - допустив представник УПЦ МП.

В оприлюдненому напередодні інтерв'ю Філарет своєю чергою заявив, що після отримання автокефалії українська православна церква стане найбільшою в світі, випередивши російську РПЦ.