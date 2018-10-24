 Університет Сороса CEU може переїхати з Будапешта до Відня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

Університет Сороса CEU може переїхати з Будапешта до Відня

Заснований Джорджем Соросом Центральноєвропейський університет (CEU) готується до переїзду у новий кампус у Відні. Університет, однак, ще має сподівання залишитися в Будапешті.

Центральноєвропейський університет

Центральноєвропейський університет може переїхати з Будапешта до Відня

Центральноєвропейський університет (CEU), заснований американським мільярдером і філантропом угорського походження Джорджем Соросом, може перенести акредитовані в США навчальні курси з Будапешта до Відня. Про це стало відомо в четвер, 25 жовтня, інформує агенція dpa.

Університет повністю перенесе навчання до Відня, якщо до 1 грудня уряд Угорщини не надасть гарантій для безперешкодної роботи вишу, повідомив ректор Центральноєвропейського університету Майкл Ігнатьєфф. Новий університетський кампус CEU відкриють у Відні восени 2019 року, в рамках підготовки до можливого переїзду. "Нас намагаються витиснути", - зазначив Ігнатьєфф, додавши, що університет хоче залишитись у Будапешті.

Нагадаємо, що торік угорський уряд ухвалив зміни до закону про вищу освіту, так званий Lex CEU, від самого початку націлений на унеможливлення продовження роботи саме цього університету в Угорщині. Зокрема зміни передбачали вимогу, щоб закордонний університет мав кампус у країні, з якої він походить, а також щоб ця країна підписала з Угорщиною відповідний договір про функціонування закордонного університету. 

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Фонд мільярдера і філантропа Джорджа Сороса "Відкрите суспільство" закриє офіс у Будапешті і переїде до Берліна. Водночас заснований Соросом Центральноєвропейський університет заявив, що не планує залишати Угорщину. (15.05.2018)

Центральнооєвропейський університет Джорджа Сороса майже виконав необхідні формальності, щоб продовжити свою діяльність. (13.10.2017)

Англомовний CEU, в якому навчаються близько 2000 студентів з багатьох країн, має статус приватного іноземного вишу з акредитацією в США, але донедавна він мав кампус лише у Будапешті. Університет формально акредитовано в Нью-Йорку, хоча там він не мав приміщень і не вів викладацької діяльності. У жовтні 2017 року CEU заявив, що договір між штатом Нью-Йорк та Угорщиною, "який гарантує існування CEU, готовий до підписання". Окрім того, університет домовився з Bard College у штаті Нью-Йорк щодо проведення спільних освітніх заходів. Однак, за словами ректора вишу Майкла Ігнатьєффа, Будапешт досі відмовлявся підписати угоду.

 Як ми повідомляли раніше, у травні 2018 року Фонд Сороса "Відкрите суспільство" (Open Society) оголосив про припинення своєї діяльності в Угорщині і перенесення офісу у Берлін. Причиною для переїзду до столиці Німеччини "Відкрите суспільство" назвало дедалі більш репресивну політичну і законодавчу атмосферу в Угорщині.

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