Унаслідок ізраїльської атаки в Сирії загинули п'ятеро осіб - спостерігачі

Завдані упродовж останньої доби ізраїльськими військово-повітряними силами (ВПС) удари по цілях неподалік сирійської столиці Дамаска призвели до загибелі п'ятьох осіб. Про це в неділю, 25 серпня, повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Згідно з даними спостерігачів, які посилаються на мережу власних інформаторів, двоє загиблих були бойовиками ліванського шиїтського угруповання "Хезболла". Ще один - боєць з Ірану. Особи ще двох жертв авіаударів поки не встановлено, зазначається в повідомленні спостерігачів.

Раніше ізраїльські військові визнали, що завдали ударів по об'єктах у Сирії з метою знищення іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА). За твердженнями ізраїльських військових, ці дрони були оснащені вибухівкою і з допомогою таких БПЛА Іран мав намір атакувати цілі на півночі Ізраїлю.

Однак у самому Ірані заперечили, що мішенню ударів ізраїльських ВПС стали позиції іранських сил "Аль-Кудс" у Сирії, повідомляє агенція новин AFP з посиланням на іранські ЗМІ.

Від початку війни в Сирії Ізраїль вже не раз обстрілював військові об'єкти в цій країні, де дедалі більший вплив мають Іран та підтримувані ним шиїтські збройні формування, насамперед "Хезболла". Ізраїль побоюється наслідків зростання цього впливу та обґрунтовує свої дії правом на самозахист.

Дрони у Бейруті

Тим часом у столиці сусіднього Лівану Бейруті 25 серпня на будівлю медіацентру "Хезболли" впав ізраїльський дрон, повідомив речник руху. Унаслідок інциденту жодних руйнувань чи пошкоджень не було. Однак згодом ще один безпілотник вибухнув у повітрі в тому ж районі Бейрута. Цей вибух сильно пошкодив будівлю медіацентру, визнав речник шиїтського угруповання.

Приналежність цих дронів Ізраїлю підтвердили також і в ліванській армії, котра повідомила про порушення ізраїльськими безпілотниками повітряного простору Лівану.