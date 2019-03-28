 Унаслідок ізраїльської атаки в Сирії загинули п′ятеро осіб - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2019

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Новини

Унаслідок ізраїльської атаки в Сирії загинули п'ятеро осіб - спостерігачі

Жертвами ізраїльських обстрілів з повітря поблизу Дамаска стали, зокрема, двоє бойовиків "Хезболли", повідомляють спостерігачі. Тим часом у Бейруті ізраїльський дрон упав на медіацентр "Хезболли".

F-15 ізраїльських ВПС

Літак F-15 ізраїльських ВПС

Завдані упродовж останньої доби ізраїльськими військово-повітряними силами (ВПС)  удари по цілях неподалік сирійської столиці Дамаска призвели до загибелі п'ятьох осіб. Про це в неділю, 25 серпня, повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

DW.COM

Під удар авіації Ізраїлю потрапили позиції іранських сил "Аль-Кудс" в Сирії, заявили ізраїльські військові. Сирійські ЗМІ повідомили про збиті ізраїльські ракети. (21.01.2019)

У відповідь на ракетні удари з боку Сирії по Голанських висотах ізраїльська армія обстріляла військові об'єкти поблизу Дамаска. Внаслідок цього загинули троє сирійських солдатів. (02.06.2019)

Поселення Рамат Трамп отримало назву на честь американського президента, який раніше визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. (16.06.2019)

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон назвав Іран джерелом агресії на Близькому Сході. Водночас представник РФ зазначив, що іранські військові збили безпілотник США, коли той був в їхньому повітряному просторі. (25.06.2019)

Ізраїльська армія обстріляла іранські безпілотники у Сирії, які, за їхніми твердженнями, збиралися використати для нападу на півночі Ізраїлю. (25.08.2019)

Згідно з даними спостерігачів, які посилаються на мережу власних інформаторів, двоє загиблих були бойовиками ліванського шиїтського угруповання "Хезболла". Ще один - боєць з Ірану. Особи ще двох жертв авіаударів поки не встановлено, зазначається в повідомленні спостерігачів.

Раніше ізраїльські військові визнали, що завдали ударів по об'єктах у Сирії з метою знищення іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА). За твердженнями ізраїльських військових, ці дрони були оснащені вибухівкою і з допомогою таких БПЛА Іран мав намір атакувати цілі на півночі Ізраїлю.

Однак у самому Ірані заперечили, що мішенню ударів ізраїльських ВПС стали позиції іранських сил "Аль-Кудс" у Сирії, повідомляє агенція новин AFP з посиланням на іранські ЗМІ.

Від початку війни в Сирії Ізраїль вже не раз обстрілював військові об'єкти в цій країні, де дедалі більший вплив мають Іран та підтримувані ним шиїтські збройні формування, насамперед "Хезболла". Ізраїль побоюється наслідків зростання цього впливу та обґрунтовує свої дії правом на самозахист.

Дрони у Бейруті

Тим часом у столиці сусіднього Лівану Бейруті 25 серпня на будівлю медіацентру "Хезболли" впав ізраїльський дрон, повідомив речник руху. Унаслідок інциденту жодних руйнувань чи пошкоджень не було. Однак згодом ще один безпілотник вибухнув у повітрі в тому ж районі Бейрута. Цей вибух сильно пошкодив будівлю медіацентру, визнав речник шиїтського угруповання.

Приналежність цих дронів Ізраїлю підтвердили також і в ліванській армії, котра повідомила про порушення ізраїльськими безпілотниками повітряного простору Лівану.

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