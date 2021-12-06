Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Укроборонпром

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укроборонпром".

Державна компанія "Укроборонпром" об'єднує понад 100 українських оборонних підприємств. За даними компанії, "Укроборонпром" забезпечує роботою близько 80 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

SIPRI: торгівля зброєю процвітає, попри пандемію

SIPRI: торгівля зброєю процвітає, попри пандемію 06.12.2021

Понад пів трильйона доларів наторгували за рік виробники зброї по всій планеті. Згідно зі звітом SIPRI, глобальний експорт зброї 2020 року зріс - попри пандемію. Росія втратила позиції, в Україні - стагнація.
Припиніть озброювати наших вбивць: що робити з українськими БТРами для М'янми?

"Припиніть озброювати наших вбивць": що робити з українськими БТРами для М'янми? 27.08.2021

Правозахисники з М'янми закликають Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні. У Києві з санкціями однак вагаються і від підписаних з М'янмою контрактів не відмовляються.

Верховна Рада підтримала реформу концерну Укроборонпром

Верховна Рада підтримала реформу концерну "Укроборонпром" 13.07.2021

"Укроборонпром" перетворять на акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належатимуть державі. 118 підприємств концерну планують структурно перезавантажити, щоб залучати інвестиції.
Голова Укроборонпрому: Україні конче необхідний патронний завод

Голова "Укроборонпрому": Україні конче необхідний патронний завод 07.06.2021

Як "Укроборонпром" планує подолати дефіцит патронів в українській армії та корупцію у власних лавах, в інтерв'ю DW розповів генеральний директор концерну Юрій Гусєв.
Милованова обрали головою наглядової ради Укроборонпрому

Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому" 02.06.2021

Наглядова рада "Укроборонпрому" обрала своїм головою ексміністра економіки України Тимофія Милованова.
Укроборонпром скоротив Мустафу Найєма

"Укроборонпром" скоротив Мустафу Найєма 29.04.2021

Заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм потрапив під скорочення під час реорганізації концерну.
РФ запровадила санкції щодо Укроборонпрому, Центренерго та Укрспецекспорту

РФ запровадила санкції щодо "Укроборонпрому", "Центренерго" та "Укрспецекспорту" 15.02.2021

Росія розширила санкції щодо України і додала до списку підсанкційних компаній, зокрема, "Центренерго", "Укроборонпром" та "Укрспецекспорт".
Україна та ОАЕ підписали угоди та меморандуми на три мільярди доларів

Україна та ОАЕ підписали угоди та меморандуми на три мільярди доларів 15.02.2021

Під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів Україна та ОАЕ підписали угоди та меморандуми на три мільярди доларів. Про склад української делегації не повідомляється.
Укроборонпром підписав в ОАЕ угоди на понад мільярд доларів - ОП

"Укроборонпром" підписав в ОАЕ угоди на понад мільярд доларів - ОП 14.02.2021

Підписані в ОАЕ угоди між "Укроборонпромом" та компаніями Tawazun Economic Council і EDGE Group передбачають військово-технічну співпрацю на понад мільярд доларів США, повідомили в Офісі президента України.

Реформа ОПК України: що постане на руїнах Укроборонпрому?

Реформа ОПК України: що постане на "руїнах" "Укроборонпрому"? 15.12.2020

Зі складу "Укроборонпрому" виведуть 17 підприємств, всі крім одного будуть передані до Фонду держмайна з метою подальшої приватизації. Як оглядачі оцінюють ці плани і корупційні ризики - у матеріалі DW.
Новий голова Укроборонпрому підтвердив наміри ліквідувати концерн

Новий голова "Укроборонпрому" підтвердив наміри ліквідувати концерн 03.12.2020

За словами новопризначеного гендиректора держконцерну, президент Зеленський підтримав ідею ліквідації "Укроборонпрому".
Юрія Гусєва призначено новим керівником Укроборонпрому

Юрія Гусєва призначено новим керівником "Укроборонпрому" 03.12.2020

Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва новим генеральним директором держконцерну "Укроборонпром".
Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора Укроборонпрому

Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому" 06.10.2020

Указами президента України Володимира Зеленського Айвараса Абромавичуса звільнено з посади гендиректора "Укроборонпрому", а на його місце тимчасово призначено Ігоря Фоменка.
Рік Абромавичуса в Укроборонпромі: що вдалося, а що ні

Рік Абромавичуса в "Укроборонпромі": що вдалося, а що ні 11.09.2020

Айварас Абромавичус очолив "Укроборонпром" на тлі обіцянок побороти корупцію та докорінно реформувати державний концерн. Що із цього вдалося?

Зеленський і реформи в армії: що змінилося за рік у ЗСУ (08.07.2020) 08.07.2020

Про загрозу російського вторгнення в Україну кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського? І чи виправдані закиди у "зраді" на адресу Зекоманди?

Укроборонпром планують трансформувати у шість холдингів і ліквідувати

"Укроборонпром" планують трансформувати у шість холдингів і ліквідувати 23.04.2020

До галузевих холдингів увійдуть прогресивні підприємства держконцерну "Укроборонпром", кажуть у держпідприємстві.
Інші статті