Укроборонпром

"Припиніть озброювати наших вбивць": що робити з українськими БТРами для М'янми?

Правозахисники з М'янми закликають Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні. У Києві з санкціями однак вагаються і від підписаних з М'янмою контрактів не відмовляються.