"Укрзалізниця" планує 10 років співпрацювати з німецькою Deutsche Bahn

"Укрзалізниця" (УЗ) та німецький оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn у середу, 5 лютого, підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство. Зокрема, планується, що німці консультуватимуть УЗ щодо структури управління компанією та надаватимуть їй технічну підтримку у сфері вантажних та пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг з технічного обслуговування тощо.

Виняток становитимуть перевезення військового призначення, йдеться в тексті меморандуму, який є у розпорядженні DW. Меморандум підписали виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек, член правління "Укрзалізниці" Ремігіуш Пашкевич, член правління з питань інфраструктури компанії Deutsche Bahn Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) та генеральний директор DB Engineering & Consulting Ніко Варбанофф (Niko Warbanoff).

З прицілом на десять років

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який був присутній під час підписання документа, висловив сподівання, що меморандум "буде наступним кроком для побудови надійної співпраці між "Укрзалізницею" та Deutsche Bahn". Підписано документ було на три роки, але він передбачає побудову стратегічного партнерства між українською та німецькою компаніями протягом десяти років. За словами Рональда Пофалли, поки Deutsche Bahn 1994 року не стала працювати як приватна компанія, "ми витрачали на персонал більше, аніж заробляли". Після того ж як німецьку залізницю де-юре було приватизовано, "ми стали найприбутковішою компанією у Європі", сказав Пофалла під час церемонії підписання документу і пообіцяв, що своїм досвідом Deutsche Bahn готова поділитися з "Укрзалізницею".

У меморандумі прописано, що сторони мають укласти угоди про співпрацю щодо оцінки діяльності УЗ і розробки дорожньої карти щодо покращення її діяльності. Очікується, що цей етап триватиме три місяці. Після цього відповідні заходи та ініціати з дорожньої карти мають впроваджуватися в життя. Цей етап має, як очікується, тривати до 31 грудня 2020 року. Наступний етап називають управлінським. Орієнтовно від початку 2021 року Deutsche Bahn надаватиме "Укрзалізниці" підтримку у сфері управління. "Якщо ми можемо отримувати досвід та фахову експертизу і обходити ті гулі, які вони (німці. - Ред.) набили під час свого досвіду та трансформації, то це нас тільки підсилить. Тому ця співпраця нам корисна", - сказав DW міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Співпраця гігантів

Deutsche Bahn - один з найбільших залізничних операторів Європи. Німецька залізниця щорічно перевозить близько п'яти мільярдів пасажирів і триста мільйонів тонн вантажів. У структуру холдингу, який є приватним акціонерним товариством, усі акції якого належать державі, входять понад 300 різних підрозділів і окремих підприємств. Так само і "Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать державі. Водночас компанія входить до переліку підприємств, контрольний акцій яких має залишатися за державою. Українська залізниця забезпечує 82 відсотків вантажних і близько 50 відсотків пасажирських перевезень в Україні. За даними, вказаними на офіційному сайті компанії, за обсягами вантажних перевезень "Укрзалізниця" посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.