Українці у ФРН вимагають визнати Голодомор геноцидом

Українці в Німеччині вимагають визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідна петиція з'явилася у вівторок, 30 квітня, на сайті Бундестагу. "Вбивати людей - це завжди жорстоко. Морити людей голодом до смерті, напевно відноситься до найогидніших і нелюдських злочинів, які можна собі уявити", - йдеться в тексті документа. Автори петиції вказують на те, що число жертв Голодомору, згідно з незалежними підрахунками, становить близько 7-10 мільйонів людей.

Станом на ранок 1 травня петицію підписали майже тисяча людей. Якщо документ протягом чотирьох тижнів підпишуть щонайменше 50 тисяч осіб, то ініціатива має шанс потрапити на обговорення в петиційному комітеті Бундестагу. Однак навіть, якщо кількість підписів буде меншою, петицію все одно можуть розглянути - це залежить від її змісту. Автори петиції будуть запрошені на засідання та зможуть представити свою ініціативу членам комітету.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців підписати петицію. "Дякую мюнхенській громаді за ініціативу та всім українцям Німеччини за її підтримку. Закликаю українців у ФРН підтримати цей заклик - кожен може підписати петицію, а хто знає німецьку мову - долучитися до її обговорення", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

28 листопада 2006 року Верховна рада прийняла закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні". У 2016 році український парламент ухвалив звернення до держав світу визнати голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Геноцидом Голодомор визнали вже 16 країн: Канада, Австралія, Португалія, Ватикан, Естонія, Литва, Латвія, Грузія, Польща, Угорщина, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу, США. Ще кілька країн, серед яких Італія, Іспанія, Бразилія, Чехія та інші, засудили Голодомор як злочинний акт проти людяності. У резолюції Європарламенту від 2008 року Голодомор названо "жахливим злочином проти народу України та людяності".

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