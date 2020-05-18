Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін - "Європа у фокусі" (відео)

Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? Відновлення кордонів у ЄС через COVID-19. Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії. Француз веде відеощоденник послаблення карантину.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі YouTube "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
1:13 Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін
7:23 Кордон через COVID-19 проліг не лише між Німеччиною і Данією, але й між сім'ями
12:29 Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії
18:30 Француз веде відеощоденник послаблення карантину
23:39 Захисні маски в Чехії під час епідемії "ростуть" навіть на деревах
Іспанія: туристична галузь бореться за виживання. Німеччина: зворушлива історія порятунку єврейської дівчинки в часи нацизму. Швеція: чим пояснюється любов шведів до секонд-хенду. (11.05.2020)
ЄС загрожує нова міграційна криза? Чому ведмеді нападають на людей у Карпатах? Чому молодь не затребувана на ринку праці в Іспанії? Дивіться у новому випуску "Європа у фокусі". (09.03.2020)
У Німеччині під прицілом хейтерів - мери та комунальні політики. Кози запобігають пожежам у Португалії. Листоноші у Франції перетворюються на соціальних працівників. Тих, хто загубився в лісі, у Росії рятують волонтери. (02.03.2020)