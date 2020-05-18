Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі YouTube "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1:13 Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін

7:23 Кордон через COVID-19 проліг не лише між Німеччиною і Данією, але й між сім'ями

12:29 Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії

18:30 Француз веде відеощоденник послаблення карантину

23:39 Захисні маски в Чехії під час епідемії "ростуть" навіть на деревах