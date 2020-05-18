 Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.05.2020

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Політика й суспільство

Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін - "Європа у фокусі" (відео)

Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? Відновлення кордонів у ЄС через COVID-19. Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії. Француз веде відеощоденник послаблення карантину.

Ukraine Waldbrände bei Tschernobyl (Getty Images/AFP/V. Shuvayev)

Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату?

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі YouTube "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1:13 Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін

7:23 Кордон через COVID-19 проліг не лише між Німеччиною і Данією, але й між сім'ями

12:29 Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії

18:30 Француз веде відеощоденник послаблення карантину

23:39 Захисні маски в Чехії під час епідемії "ростуть" навіть на деревах

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Докладно

Ukraine Waldbrände bei Tschernobyl (Getty Images/AFP/V. Shuvayev)

Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін (відео)

Лісові пожежі і посухи в Україні. Відновлення кордонів у ЄС через COVID-19. Відеощоденник послаблення карантину.  

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